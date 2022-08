Professioneller Operngesang trifft Unterhaltungsmusik. So kann man The Cast wohl am einfachsten beschreiben. Die internationale Band wird am Freitag, 9. September, im Rahmen des Milchwerk Musik Festivals auftreten. Sie wollen sowohl Opern-Fans als auch Opern-Neulinge gleichermaßen begeistern.

Die Gruppe besteht aus sechs Freunde aus vier Staaten von drei Kontinenten und alle haben sie eine professionelle Opern-Gesangsausbildung genossen. Die jungen Vokalartisten kommen aus den USA, Kanada, Deutschland und Chile und wissen mit Stimmgewalt zu überzeugen.

Auf der Bühne stehen Till Bleckwedel (Bariton), Brigitte Heuser (Mezzo Sopran), Kevin Moreno (Tenor und Bariton), Alison Scherzer (Sopran), Bryn Vertesi (Sopran) und Campbell Vertesi (Bass).

Kein steifes Klassik-Konzert

The Cast möchte klassische Musik in einem modernen Gewand auf die Bühne bringen, wie der Veranstalter ankündigt. Die Sängerinnen und Sänger haben alten Werken mit Charme, frischen Ideen und ihren Opernstimmen zu neuem Glanz verholfen und wollen klassische Konzertabende in mitreißende Popkonzerte verwandeln.

An einem Konzertabend mit The Cast geht es ganz und gar nicht steif zu. Sie wollen den formellen Rahmen eines Opern-Konzertes aufbrechen und auflockern und so den Zugang für Musik-Fans schaffen, die bisher eher auf Pop-Konzerten zu finden waren.

Im Milchwerk darf definitiv geklatscht und mitgesungen werden, sagt der Veranstalter an. Auch Zwischenrufe sind demnach erlaubt und erwünscht. Für The Cast ist das Publikum nämlich ein Teil der Show. Die einzelnen Mitglieder werden nicht nur als Gruppe singen, sondern auch ihre Lieblings-Arien vorstellen und ein bisschen von ihrem Leben auf der Bühne erzählen.

Neue Formate sollen das Festival bereichern

Beim Milchwerk Musik Festival kommen ab Montag, 5. September, nicht nur bekannte Pop- und Rockstarts nach Radolfzell, die Veranstalter möchten auch stets etwas Neues zeigen, den musikalischen Horizont erweitern und spannende neue Showkonzepte vorstellen. In den vergangenen Jahren wurden viele bekannte A-capella-Künstler eingeladen, die allesamt das Publikum begeisterten. Nun soll The Cast das musikalische Repertoire des Festivals erweitern.

Karten für The Cast im Milchwerk am Freitag, 9. September, ab 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, gibt es für 39,50 Euro unter www.reservix.de