Seit drei Jahrzehnten steht Matthias Reim auf der Bühne. Seit einigen Jahren nennt er die Region seine Heimat. Und die Radolfzeller haben den Schlager-Star längst so etwas wie adoptiert. Denn beim ersten Konzert von Matthias Reim beim Milchwerk Musik Festival 2021 begeisterte er mehr als 1000 Zuschauer restlos. Es war in diesem Corona-Jahr das vermutlich größte Indoor-Konzert in ganz Deutschland.

Fans fragten nach einem weiteren Auftritt

Und die Fans und vor allem alle, die damals keine Karte mehr bekommen hatten, riefen nach mehr. Da ließ sich der 64-Jährige nicht zwei Mal bitten und plante sogleich einen weiteren Auftritt in Radolfzell. Am Mittwoch, 7. September, wird Reim im Milchwerk auftreten.

Eigentlich hätte der Sänger sein 30-jähriges Bühnenjubiläum feiern können. Denn der Kult-Hit „Verdammt, ich lieb‘ dich“ aus dem Jahr 1990 brachte ihn nicht nur wochenlang in die Chats, sondern machte ihn zu einem festen Bestandteil der deutschen Musikszene. Doch Corona machte den Jubiläums-Plänen einen Strich durch die Rechnung. Nun will Matthias Reim in diesem Jahr doppelt groß feiern.

Zwischen Baby und Studio

Denn während der Corona-Zeit und den Lockdowns ist der Musiker nicht nur zum siebten Mal Vater geworden, er hat auch neue Songs geschrieben und seine alten Hits alle überarbeitet. In seinem Heimstudio in Stockach hat er etliche Monate kreativ gearbeitet. Dabei ist ein neues Live-Programm entstanden, welches er auch im Milchwerk dem Publikum präsentieren möchte.

„Ich bin absolut bereit. Ich möchte das Publikum endlich wiedersehen“, sagt Matthias Reim mit Blick auf seine Tournee. Beruflich wie privat hat Reim schon viele Auf und Abs erlebt und sich dennoch immer wieder herausgekämpft. Heute scheint er angekommen und möchte die positive Energie an seine Fans weitergeben.

Karten für Matthias Reim für seinen Auftritt am Mittwoch, 7. September, ab 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, gibt es für 52,90 Euro unter www.reservix.de