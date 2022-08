In Österreich sind sie aus den Charts fast nicht mehr wegzudenken. Beim Milchwerk-Musik-Festival in Radolfzell spielt das Austropop-Duo Seiler und Speer ihr einziges Konzert im Süden Baden-Württembergs. Am Montag, 5. September, kommen der Komiker und Schauspieler Christopher Seiler und Filmemacher Bernhard Speer mit ihrer Liveshow nach Radolfzell.

„Es ist die größte und aufwendigste Produktion, die wir beim ganzen Milchwerk-Musik-Festival in diesem Jahr haben“, erklärt Wolfgang Frey, einer der Veranstalter. Damit sei auch der Ticket-Preis von 56 Euro zu rechtfertigen. Seiler und Speer würden ein hochprofessionelles und eindrucksvolles Live-Programm abliefern, verspricht Frey.

Seit 2014 machen Seiler und Speer gemeinsam Musik. Ihren bisher größten und bekannten Hit „Hamm kumms“ stammt aus dem Jahr 2015. Seitdem haben sie drei Studio-Alben veröffentlicht. Erst im Juni erschien eine Live-Aufnahme mit dem Red Bull Symphonic mit Christian Kolonovits. Ihrem Stil sind sie sich treu geblieben: Akustik-Gitarre, Pop-Sound und witzige, aber auch tiefgründige Texte in bestem österreichischen Schmäh. Sie singen über lebensnahe Themen, manchmal traurig, manchmal lustig.

Musiker haben sich bei einer Serien-Produktion kennen gelernt

Kennen gelernt haben sich beide bei der Produktion einer Satire-Serie namens „Horvathslos“, bei der die Figur Anton Horvath alle nur denkbaren Klischees eines Österreichers verkörpert. Dargestellt wurde Hovrath von Christoph Seiler. Die musikalische Zusammenarbeit startete aber erst bei der Produktion der Serie „Schichtwechsel“.

Speer war dabei Regisseur und Produzent, konnte aber auch die musikalische Begleitung mit der Gitarre einbringen, und so starteten beide ihre Band. Das Musik-Projekt entstand ein bisschen als eine Spaßaktion, doch stellte es sich als großer Erfolg heraus. Auf den großen Festivals im deutschsprachigen Raum ist das Duo ein gern gesehener Gast.

Karten für Seiler und Speer am Montag, 5. September, um 20 Uhr im Milchwerk gibt es unter www.reservix.de.