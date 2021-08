Manch einer fasst sie – gedanklich – höchstens mit der Pinzette an, manch anderer kommt sofort ins Schwelgen. Fernab ist die Heimat, der Ort, das Dorf, die Stadt aus der man kommt, meist mit Gefühlen belegt: Guten, schlechten, mal gemischt, aber selten lässt die Sache einen kalt. Heimat, Herkunft prägt. Der im Oktober vergangenen Jahres verstorbene Rainer Alferi hat sich wie kaum ein zweiter mit seiner Heimatstadt Radolfzell identifiziert, er ist in dieser Stadt geboren, aufgewachsen und war hier ein Macher in vielen Belangen und Bereichen.

Radolfzell Heimattage-Projekt Dinner in Bunt startet verhalten: 35 Gäste kommen in die Mehrzweckhalle Das könnte Sie auch interessieren

Bei den Heimattagen 2021 in seiner Stadt wollte Rainer Alferi nicht abseits stehen und wollte eben diesen Bezug zur Heimatstadt thematisieren. Nicht mit Menschen, die er aus seinem Alltag kannte und seit Jahr und Tag Radolfzeller waren. Sondern mit jenen, die zwar in dieser Stadt aufgewachsen, aber dann weggezogen sind und die fernab vom Untersee versuchten, die Vorstellung von ihrem Leben zu verwirklichen.

Zusammen mit Roswitha Guhl-Paulus entwickelte er die Idee, solche Persönlichkeiten anzusprechen, nach Radolfzell zu einem Heimat-Talk einzuladen und in dieser Gesprächsrunde sich über den Begriff Heimat, ihr Verhältnis zu Radolfzell und den See zu sprechen.

Talk und Corona Nach dem Bund-Länder-Beschluss gilt ab 23. August folgende Regel: Bei Veranstaltungen in Innenräumen haben nur Geimpfte, Genesene, Getestete Zutritt. Ob am Freitag, 10. September, beim Heimat-Talk im kleinen Saal des Milchwerks um 19.30 Uhr zusätzlich eine Anmeldung für die Gesprächsrunde erforderlich ist, das wird auf der Internetseite der Heimattage Radolfzell veröffentlicht, sie ist zu finden unter: www.heimattage-radolfzell.de

Eingeladen und zugesagt haben für den Heimat-Talk am Freitag, 10. September, um 19.30 Uhr im kleinen Saal des Milchwerks sechs Ex-Radolfzeller aus den Bereichen Politik, Forschung und Lehre, Wirtschaft und Musik:

Bei der Stadt Stuttgart: Isabel Fezer. | Bild: Stadtverwaltung Stuttgart

Isabel Fezer ist Bürgermeisterin in der Landeshauptstadt Stuttgart im Referat Jugend und Bildung, sie war auch schon Bürgermeisterin in Radolfzell;

In der Böll-Stiftung: Stefanie Harter. | Bild: Stefanie Harter

Stefanie Harter hat in Birmingham promoviert, sie arbeitet für die Heinrich-Böll-Stiftung als Landesdirektorin in Moskau;

Professor in Reutlingen: Josef Jerg. | Bild: Schanz, Steffen

Josef Jerg ist von Radolfzell ausgezogen und Professor für inklusive soziale Arbeit und Pädagogik an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg geworden, er leitet den Campus in Reutlingen;

Unternehmer: Thomas Knoblauch. | Bild: FKC

Thomas Knoblauch hat in München den Wandel vom Künstler zum Unternehmer im E-Learning-Bereich vollzogen und möchte doch die Malerei nicht missen;

Lehrt in Freiburg: Michael Quisinsky. | Bild: KH Freiburg

Michael Quisinsky gehörte dem ersten Jugendgemeinderat in Radolfzell an und lehrt jetzt als Professor für Systematische Theologie an der Katholischen Hochschule Freiburg;

Orchestermusiker: Ralf Springmann. | Bild: Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Ralf Springmann schaffte den Sprung vom Mitglied des Jugendblasorchesters zum Profimusiker, der Hornist spielt seit 1985 im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

Die Gesprächsteilnehmer werden vorab in einer Serie im SÜDKURIER unter dem Stichwort „Köpfe beim Heimat-Talk“ portraitiert. In der Gesprächsrunde wird Roswitha Guhl-Paulus die Teilnehmer einführen. Sie kennt sie zum Teil aus der Schulzeit am Gymnasium, dort war sie Lehrerin für Deutsch und Geschichte. Georg Becker, Leiter der SÜDKURIER-Redaktion Radolfzell, wird das Gespräch moderieren.