Mit dem Slogan „Der Weihnachtsmarkt am See“ wirbt der Konstanzer Weihnachtsmarkt um die Gunst der Besucher. Doch nun kann auch Radolfzell mit weihnachtlichem Flair direkt am Seeufer glänzen: Die Aktionsgemeinschaft und die Tourismus und Stadtmarketing GmbH Radolfzell (TSR) laden in diesem Jahr gemeinsam zum „Advent am Konzertsegel“ ein.

Auf der Wiese vor und um das Konzertsegel soll es an den vier Adventswochenenden eine Art Hüttendorf mit Kunsthandwerk und weihnachtlichen Spezialitäten geben. „Der Advent am Konzertsegel soll eine Mischung aus allen vorweihnachtlichen Veranstaltungen sein, die wir für gewöhnlich in Radolfzell haben“, fasst Nina Hanstein, Geschäftsführerin der TSR zusammen.

Eine Mischung aus allem

In dem Adventsdorf werden sich also Elemente des Christkindlemarktes, des Schokoladenmarktes, der Adventshütte der Vereine und Schulen sowie des Schneeflockengewinnspiels des Handels wieder finden. „Wir haben früh gemerkt, dass wir etwas machen wollen und nicht noch ein Weihnachten ohne Veranstaltungen verstreichen lassen wollen“, so Hanstein.

Aus diesem Grund hätten sich Aktionsgemeinschaft und TSR schon früh zusammengesetzt und in regelmäßigen Treffen ein Konzept erarbeitet, welches in jeder möglichen Corona-Verordnung durchführbar sei. Die neue Verordnung des Landes Baden-Württemberg solle Mitte November kommen, weiß Hanstein. Egal wie diese ausfallen werde, der Advent am Konzertsegel könne stattfinden. „Ob wir 2G oder 3G machen werden, wissen wir noch nicht“, sagt die Geschäftsführerin der TSR. Dafür sei es noch zu früh.

Zum Programm Los geht es mit dem Advent am Konzertsegel am Donnerstag, 25. November, vor dem ersten Adventswochenende. Um 17 Uhr wird auf dem Marktplatz der Christbaum offiziell angeleuchtet. Danach soll es am Konzertsegel weitergehen. An allen vier Adventswochenenden, 25. bis 28. November, 2. bis 5. Dezember, 9. bis 12. Dezember und 16. bis 19. Dezember, von Donnerstag bis Sonntag, wird der Platz vor dem Konzertsegel weihnachtlich dekoriert und beleuchtet sein. Die endgültigen Öffnungszeiten stehen noch nicht fest. Klar ist nur, dass um 20 Uhr Ende der Veranstaltung ist. Auch die Kunsthandwerker und Standanbieter wechseln zum Teil, man wird nicht jedes Wochenende dasselbe Angebot vorfinden. Mehr Infos unter: www.radolfzell-tourismus.de/advent

Nun hofft die Aktionsgemeinschaft Radolfzell, dass die Händler und Gastronomen bei ihrer Idee auch mitziehen. „Wir wissen, dass wir mit dem Standort am Konzertsegel aus der Stadt draußen sind, aber wir wollen die Besucher natürlich auch in die Stadt führen“, sagt Daniel Burger von der Aktionsgemeinschaft. Aus diesem Grund ende der Markt auf jeden Fall um 20 Uhr abends, sodass Lokale und Restaurants in der Stadt mit ihrem Angebot und eventuellen Sonderaktionen die Gäste wieder zurücklocken können.

Der Marktplatz steht nicht den ganzen Monat zur Verfügung

Ein Adventsdorf in der Stadt sei schlicht nicht möglich, da der Marktplatz nicht den gesamten Dezember zur Verfügung stehe. Auch sei es mit einer eventuell notwendigen Absperrung in der Altstadt nicht umsetzbar. „Die Fläche hier am See hat sich in diesem Jahr als ideal für solche Veranstaltungen gezeigt. Außerdem ist das Ambiente einmalig“, fasst Nina Hanstein die Vorteile des Konzertsegels zusammen.

Andreas Joos, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft, möchte vor allem die Radolfzeller an den See locken. Er hoffe, dass viele Betriebe zusammen mit ihren Angestellten den Advent am Konzertsegel besuchen. Man plane derzeit auch an bestimmten Sonderaktionen. Nicht nur Gäste und Touristen, sondern auch die Radolfzeller hätten in den letzten Monaten Pandemie auf viel verzichtet, vor allem auf Gemeinschaft.

In der Veranstaltung integriert sei die Adventshütte für Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Gruppen. Fast alle Termine seien bereits verbucht, informiert Projektleiterin Luisa Hespeler. Falls es Vereine gebe, die mehr als nur einen Tag mit einem Stand vertreten sein wollen, könnten sich diese noch melden und eine eigene Hütte an einem der Wochenenden bekommen. Ebenfalls ist ein kulturelles Rahmenprogramm geplant.