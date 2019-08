von SK

Autofahrer müssen sich nächste Woche nördlich von Stockach auf einen weiträumigen Umweg einstellen. Grund dafür sind Bauarbeiten an der Bundesstraße 313 zwischen dem Stockacher Ortsteil Hoppetenzell und Mühlingen-Mühlweiler. Wie das Regierungspräsidium Freiburg in einer Pressemeldung mitteilt, sollen diese von Montag, 26. August, bis voraussichtlich Mittwoch, 28. August, dauern. In dieser Zeit wird die Fahrbahn erneuert. Die Umleitung erfolg von Stockach aus über die Bundesstraße 14 bis Krätlemühle bei Eigeltingen und von dort über die Kreisstraße 6111 nach Holzach und über die Kreisstraße 6180 über Mainwangen und Mühlingen wieder auf die B 313. Von Meßkirch aus wird laut Informationen des Konstanzer Landratsamts außerdem weiträumig über die B 311 und die B 14 umgeleitet.