Zu einem Unfall zwischen einer Radlerin und einem E-Scooter-Fahrer ist es am Mittwoch, 14. September, gegen 18.40 Uhr am Zähringerplatz gekommen. Wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressenotiz mitteilt, war der E-Scooter-Fahrer nach dem Unfall getürmt. Wie es der 29-Jährigen geht, die bei der Kollision verletzt wurde, interessierte ihn nicht.

Was war passiert? Die junge Frau sei laut Polizeiangaben auf dem Radweg auf der Wollmatinger Straße in Richtung Zähringerplatz unterwegs gewesen. An der Radfahrerampel kam der jungen Frau ein Mann auf einem E-Scooter, entgegen der Fahrtrichtung, entgegen.

Rollerfahrer haut einfach ab

Beide versuchten, einander auszuweichen. Doch die Kollision ließ sich nicht mehr verhindern – die beiden stießen frontal zusammen. In der Folge stürzten beide und verletzten sich dabei leicht, am Fahrrad entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der Mann kümmerte sich nicht weiter um die Radfahrerin und fuhr mit seinem Elektroroller einfach davon.

Nun sucht die Polizei Zeugen des Unfalls. Laut der Polizei soll der Mann ungefähr 1,70 Meter groß gewesen sein. Er sei von kräftiger Statur und habe braune Haare, bekleidet war der Mann wohl mit einem schwarzen T-Shirt mit einem Rückenprint. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer (07531) 995-0 zu melden.