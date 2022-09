Konstanz vor 4 Stunden

Erst müssen alle aus der Disko raus – dann prügeln sie sich auf dem Parkplatz

Nach einer Auseinandersetzung vor einem Club an der Max-Stromeyer-Straße in der Nacht zum Sonntag sucht die Polizei Zeugen. Vor der Schlägerei hatte es in der Diskothek einen Brandalarm gegeben.