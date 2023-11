Im Dezember 2022 war der Ansturm auf den Christmas Garden so groß, dass die Straße zur Mainau zeitweise lahmgelegt wurde. Nun kehrt die gut besuchte Attraktion auf die Insel zurück: Ab dem 21. November bis zum 7. Januar 2024 wird die Natur der Blumeninsel zum dritten Mal in ein Lichtermeer getaucht. Dafür ist ein neuer Rundweg geplant, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Bei Einbruch der Dämmerung garantiert der Christmas Garden ein „wundervolles winterliches Open-Air-Erlebnis für Groß und Klein“, so der Veranstalter. „Überwältigende audiovisuelle Lichtkunst“ soll im Zusammenspiel mit der winterlichen Insel für „ein Fest der Sinne“ sorgen. Die Tickets werden wie auch in der Vorsaison 19,50 Euro kosten und sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Mainau 75.000 Menschen im Christmas Garden! Weihnachtliches Lichterspektakel auf der Mainau funktioniert Das könnte Sie auch interessieren

Konstanzer Weihnachtsmarkt 2023 startet Ende November

Auch die kahlen Baumkronen des Konstanzer Stadtgartens werden in diesem Jahr wieder funkeln: Der Weihnachtsmarkt am See öffnet seine Pforten vom 30. November bis 23. Dezember. In den weihnachtlich dekorierten Hütten, die den Bereich von der Marktstätte bis zum Bodenseeufer säumen, werden Handwerkskunst und Geschenkideen angeboten.

Zudem wird es natürlich auch ein umfangreiches Angebot an Speisen und Getränken geben, wie der Betreiber auf seiner Internetseite informiert. „Bei den kulinarischen Genüssen (...) stehen stets Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit im Vordergrund“, heißt es weiter. Die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH informiert außerdem: „Das Weihnachtsschiff im Hafen ergänzt den Adventszauber mit gastronomischen Angeboten an Bord in glitzernder Atmosphäre.“

Singen Tschüss, Partyzelt und Hüttenzauber! Weihnachtsmarkt kommt mit neuem Konzept zurück Das könnte Sie auch interessieren

Doch damit noch nicht genug: Auch die Südwestdeutsche Philharmonie hat für Dezember ein weihnachtliches Programm angekündigt. Das Konstanzer Weihnachtssingen am Freitag, 22. Dezember, gemeinsam mit der HSG Konstanz und der Konstanzer Altstadtpfarrei ist dabei nur ein Punkt. In der Schänzlehalle wird dann von 18 bis 20 Uhr gemeinsam gesungen. Der Eintritt kostet 10 Euro (ermäßigt: 7 Euro) und der Reinerlös des Abends wird an die Säntisschule Konstanz gespendet.

Vorverkaufsstellen für Tickets Abo- und Kartenbüro der Südwestdeutsche Philharmonie, Fischmarkt 2, Telefon: 07531 900 2816, E-Mail:

Theaterkasse im KulturKiosk, Wessenbergstraße 41, Telefon: 07531 900 2150, E-Mail:

Tourist-Information Konstanz,Bahnhofplatz 43, Telefon: 07531 133032, E-Mail: der Südwestdeutsche Philharmonie, Fischmarkt 2, Telefon: 07531 900 2816, E-Mail: philharmonie-karten@konstanz.de , Wessenbergstraße 41, Telefon: 07531 900 2150, E-Mail: theaterkasse@konstanz.de Konstanz,Bahnhofplatz 43, Telefon: 07531 133032, E-Mail: kontakt@konstanz-info.com

Auch die Bodensee-Schifffahrtsbetriebe bieten in der Vorweihnachtszeit an den Wochenenden ihre Adventsfahrten rund um den Bodensee an. Wie der Veranstalter verkündet, könnten die Passagiere dabei „herrlich die Seele baumeln lassen, während die Landschaft an Ihnen vorbeizieht.“ Und vielleicht treffen Familien auf dem Schiff sogar den Nikolaus. Weitere Adventsaktionen im Konstanzer Kalender finden Sie zudem auf konstanz-info.com.

Bodensee Von wegen Winterschlaf! Das passiert nach Saisonende mit den Schiffen der Weißen Flotte Das könnte Sie auch interessieren

Anfang Dezember gibt‘s weitere Weihnachtsmärkte am See

Zwei weitere Weihnachtsmärkte in der Region können am Samstag, 2. Dezember, besucht werden. Auf dem Reichenauer Weihnachtsmarkt werden Hobby-Handwerker und Vereine in familiärer Atmosphäre von 12 bis 22 Uhr selbst gemachte Weihnachtsgeschenke sowie Essen und Trinken anbieten. Stattfinden wird der Weihnachtsmarkt zum ersten Mal auf dem Parkplatz Yachthafen Herrenbrücke – ein Ort, der vielen auch durch das Wein- und Fischerfest bekannt ist.

Ein weihnachtliches Ambiente verspricht am gleichen Tag auch der Weihnachtsmarkt in Allensbach. Neben Auftritten der Jugendkapelle des Musikvereins Allensbach und des Frauenchors Cantastics aus Markelfingen, ist von 15 bis 16 Uhr auch eine kleine Überraschung für alle Kinder organisiert. Grund genug, um an diesem Tag zwischen 12 und 23 Uhr einmal auf dem Allensbacher Rathausplatz vorbeizuschauen.

Weihnachten Lohnt der Kauf einer neuen Lichterkette? So sparen Sie mit LED Stromkosten Das könnte Sie auch interessieren

In Allensbach wird die Winterhütte „Zur Auszeit“ aufgebaut

Auf dem Rathausplatz wird außerdem ab Samstag, 2. Dezember, bis zum Dreikönigstag am 6. Januar 2024 auch die Winterhütte „Zur Auszeit“ aufgebaut. Sie kann von Vereinen und Organisationen auf Spendenbasis gemietet werden und bietet die nötige Infrastruktur, um für eine weihnachtliche Bewirtung zu sorgen.

Sie wollen in der Hütte bewirten? Weitere Informationen zur Nutzung der Winterhütte und Vorlagen zur Anmeldung gibt es auf der Website der Gemeinde Allensbach . Interessierte senden die ausgefüllte Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 15. November, per E-Mail an rh@kinderschutzbund-konstanz.de . Die Gemeinde und der Kinderschutzbund stellen die Hütte gebührenfrei zur Verfügung. Der Kinderschutzbund freut sich aber über eine Spende.

Doch damit nicht genug: Am Sonntag, 3. Dezember, und am Sonntag, 17. Dezember, gibt es jeweils um 17 und um 18.30 Uhr einen einstündigen Streifzug durch die Allensbacher Gassen im Advent samt einer Überraschung, die die Veranstalter noch nicht verraten wollen. Treffpunkt ist am Kultur- und Tourismusbüro und die Teilnahmegebühr beträgt 9 Euro. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist wird um Anmeldung über die Telefonnummer 07533 80135 oder per E-Mail an tourismus@allensbach.de gebeten.

Am Dienstag, 5. Dezember, um 17 Uhr wird beim Rathaus der Frage auf den Grund gegangen: Ist der Allensbacher Christbaum wirklich der Schönste? In der Ankündigung auf der Homepage der Gemeinde, auf der alle Veranstaltungen im Advent gelistet sind, heißt es dazu: „Gereimt, gesungen, Hauptsache ‚gelobt‘. Ein geselliger Brauch für die ganze Familie bei Stockbrot, Punsch, Glühwein und Musik.“

Advent Warum riecht Weihnachten nach Weihnachten? Das könnte Sie auch interessieren

Auch in Hegne und im Schloss Freudental sind Aktionen geplant

Ab dem 1. Dezember bis zum 23. Dezember werden in Hegne wieder die Adventsfenster aufleuchten. Hierbei handelt es sich um einen beliebten Brauch für die ganze Familie. Jeden Tag leuchtet ab 17.30 Uhr ein weiteres liebevoll geschmücktes Fenster auf und lädt in der Vorweihnachtszeit zu einem besinnlichen Spaziergang ein.

Und am Sonntag, 10. Dezember, können Besucher den Advent im Schloss Freudental genießen. Zwischen 12 und 18 Uhr können die weihnachtlich geschmückten Räume besichtigt werden, untermalt von Klaviermusik. Der Eintritt kostet 9 Euro, dafür bekommt man auch noch Kaffee und Kuchen oder einen Prosecco inklusive. Um telefonische Anmeldung im Schloss wird gebeten. Die Nummer lautet 07533 9491100.