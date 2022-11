Rund um die Konzilstraße ging in Sachen Feierabendverkehr am Mittwoch, 2. November, kurzzeitig so gut wie nichts mehr. Die Konzilstraße wurde gesperrt, weshalb auch mehrere Busse nicht mehr ihre Route bedienen konnten. Viele Autofahrer drehten in teils gefährlichen Wendemanövern um.

Wie die Polizei auf SÜDKURIER-Anfrage bestätigte, kam es gegen 16.30 Uhr auf Höhe der Bushaltestelle Konzilstraße/Theater zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern. Eine Frau sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Bild: SK

Näheres zum Hergang des Unfalls sowie ob weitere Personen verletzt wurden, sei zurzeit laut Pressestelle der Polizei Konstanz noch nicht bekannt. Die Fragen werden die Beamten vor Ort noch klären. Die Auswirkung der Sperrung bekamen allerdings viele Verkehrsteilnehmer zu spüren. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde die Konzilstraße um kurz vor 17 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.