von PM

Ein 47-Jähriger Fahrer hatet beim Anfahren bei der Ampel an Einmündung zur Westtangente die Spur gewechselt. Nachdem die Ampel wieder auf Grün stand, passierte es: Ein Mercedesfahrer, der an der Kreuzung der Bundesstraße B33 an der Einmündung zur Westtangente wartet, krachte mit dem Wagen eines anderen Fahrer zusammen.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressnotiz mitteilt, ist der 47-jähriger Mercedesfahrer auf der rechten Spur der B33 stadteinwärts Richtung Konstanz gefahren. Als an der Kreuzung zur Westtangente die Ampel auf Rot umsprang, habe er angehalten.

Nachdem diese wieder Grün angezeigt habe, habe der 47-Jährige mit seinem Wagen die Fahrbahn gewechselt. Dabei prallte er mit seinem Mercedes gegen ein von hinten heranfahrenden Wagen eines 43-Jährigen zusammen. An beiden Autos ist nach Polizeiangaben ein Schaden von je 10.000 Euro entstanden.