Im Zimmererweg in Konstanz sind am Donnerstag zwei Mädchen im Alter von acht und zehn Jahren auf dem Weg zur Schule gewesen, als ein Mann gegen 8.30 Uhr an sie herantrat. Der Unbekannte nahm vor den Kindern an sich selbst sexuelle Handlungen vor, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Aus dieser geht auch hervor, dass ein Passant den Mann auf sein Verhalten angesprochen habe.

Polizei liefert Personenbeschreibung

Die Beamten beschreiben den Exhibitionisten, der sich am Donnerstagmorgen vor den beiden Schulkinder entblößte, wie folgt: etwa 20 bis 25 Jahre alt, blonde Haare und schlanke Statur. Er soll einen blauen Pullover, eine graublaue Trainingshose und Turnschuhe getragen haben.

Personen, denen der Mann aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Konstanz unter der Telefonnummer (07531) 995-0 zu melden. Insbesondere sollte sich der Mann melden, der den Täter auf sein Verhalten angesprochen hat.