Geldstrafe, Fahrverbot oder in schlimmen Fällen sogar Gefängnis – die Strafen, die auf Unfallflucht stehen, sind alles andere als ein Pappenstiel. Trotzdem suchen immer wieder Autofahrer das Weite, nachdem sie Schaden angerichtet haben. Und kümmern sich auch nicht um den Ärger ihrer Opfer. In Konstanz ist das nach Angaben des Polizeipräsidiums Konstanz am 10. und 11. März allein vier Mal vorgekommen.

Kollision im Kreisverkehr

Los ging es am Freitagmorgen, 10. März. Ort des Geschehens: der zweispurige Kreisverkehr unter der Schänzle-Brücke auf der Reichenaustraße, von den Konstanzern gern auch spöttisch als Chaos-Kreisel bezeichnet.

Eine 53-jährige Frau fuhr gegen 9 Uhr mit einem BMW auf der inneren der beiden Fahrspuren, als ein Unbekannter mit einem weißen Transporter Mercedes Sprinter beim Einscheren in den Kreisverkehr die rechte vordere Fahrzeugseite ihres Wagens streifte. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 4000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte anschließend weiter die Brücke hinauf in Richtung Schweizer Grenze.

Rempler im Parkhaus Fischmarkt

Rund 2000 Euro Schaden verursachte ein Autofahrer am Freitagabend im Parkhaus Fischmarkt in der Salmannsweilergasse. Irgendwann im Zeitraum zwischen 20.30 Uhr und 2 Uhr fuhr der Unbekannte in dem als eng bekannten Parkhaus in der Altstadt gegen einen auf dem Parkdeck 1 abgestellten schwarzen Audi A3. Ohne den Unfall anzuzeigen, entfernte er sich anschließend vom Ort des Geschehens.

Schaden beim Ausparken

Ein weiterer Übeltäter flüchtete, nachdem er zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Samstagvormittag, 11 Uhr, ein in der Jungerhalde in Allmannsdorf geparktes Auto angefahren hatte. Der Unbekannte beschädigte laut Polizei den auf Höhe der Hausnummer 6 abgestellten grauen Mazda vermutlich beim rückwärts Ausparken. Die Schäden befinden sich im Bereich der Fahrertür und belaufen sich nach Schätzung der Polizei auf rund 3000 Euro.

Gegen Porsche gefahren

Am Samstag, 11. März, kam es zwischen 15.30 Uhr und 20 Uhr schließlich noch zu einer Unfallflucht im Parkhaus des Lago-Centers. Opfer diesmal: ein grauer Porsche Macan, der vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Bereich des vorderen rechten Radkastens und der Felge beschädigt wurde. Auch in diesem Fall kümmerte sich der Verursacher nicht um die Regulierung des Schadens in Höhe von rund 3000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu einem der vier Unfälle machen können, sollen sich beim Polizeirevier Konstanz unter 07531 995-2222 melden.