Eine betrunkene 27-Jährige ist am Sonntagabend, 5. März, in der Straße Am Pfeiferhölzle mit ihrem Ford Focus auf einen am Straßenrand geparkten Geländewagen gekracht. Das teilt das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressenotiz mit.

Laut Angaben der Polizei war die Frau vom Tabor- in Richtung Kuhmoosweg unterwegs, als sie in einer leichten Linkskurve aus der Bahn geriet und frontal den Jeep Cherokee rammte. Doch damit nicht genug. Da ihr Auto noch funktionierte, fuhr die Frau einfach weiter.

Eine Zeugin, die den Unfall beobachte hatte, meldete sich allerdings bei der Polizei. Die Ford-Fahrerin bekam in ihrer Wohnung kurz darauf Besuch von einer Streife. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Die Frau musste sich Blut und den Führerschein abnehmen lassen. Ihr droht nun eine Strafe wegen der Autofahrt unter Alkoholeinwirkung, des dabei verursachten Unfalls und wegen der anschließenden Unfallflucht.