Überraschende und gute Nachrichten: Nachdem die Polizei Konstanz in dieser Woche über einen Diebstahl von Wertgegenständen aus einem Spind des Schwaketenbades informierte, konnten diese inzwischen gefunden und dem Besitzer vollständig übergeben werden. Darüber informiert die Bädergesellschaft Konstanz (BGK) in einer Pressemitteilung.

Zum Hintergrund Am 8. April meldete ein junger Badegast, dass er seinen Spind nicht öffnen könne. Der betroffene Spind ist vom Bäderpersonal ohne Beschädigung oder äußere Spuren aufgefunden worden. Der Chip, mit dem sich der Spind öffnen lässt, war ebenfalls im Besitz des jungen Mannes. Zwei Mitarbeiter des Schwaketenbads haben den Spind im Beisein des Jungen via Auslesung geöffnet. Dieser musste dabei erläutern, was sich alles in dem Spind befand, ohne in den Spind hineinsehen zu können. So wurde festgestellt, dass es sich auch tatsächlich um den richtigen Spind handelte. Zu diesem Zeitpunkt war der Spindinhalt noch komplett. Der Spind wurde im Beisein der Bäder-Mitarbeitenden wieder korrekt verschlossen. Einige Zeit später meldete der junge Mann an der Kasse, dass ihm Wertgegenstände aus dem Spind gestohlen worden seien.

In der Pressenotiz heißt es, dass die vermeintlich gestohlenen Gegenstände vom Bäderpersonal am Mittwochabend, 13. April, bei einem Kontrollgang vor Betriebsschluss entdeckt wurden. Und weiter: „In einem nicht verschlossenen Spind befand sich eine Jacke mitsamt den Wertgegenständen. Wie diese dorthin gekommen ist, entzieht sich der Kenntnis der (BGK).“

Geschäftsführer betont: Spinde seien sicher

Die Spinde würden jeden Abend auf liegengelassene oder vergessene Gegenstände kontrolliert – und das sei auch in den vergangenen Tagen der Fall gewesen. BGK-Geschäftsführer Robert Grammelspacher erklärt in der Mitteilung: „Unser Personal hat sich jederzeit korrekt und professionell verhalten. Und auch unsere Spinde sind sicher, das ist uns wichtig zu betonen. Das Schließsystem der Spinde ist ein bewährtes Verfahren.“

Wieso die Gegenstände nun wieder da sind und wie sie in den unverschlossenen Spind kamen, „sind Fragestellungen, die allenfalls die Polizei beleuchten kann“, so Grammelspacher.