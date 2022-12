von der Lokalredaktion Konstanz

Ina Gandor...

... hat den Mut, über Trauer zu sprechen: Es war eine Nachricht, die viele in der Region erschütterte: Im September 2020 verstarb Patricia Gandor nach einem Unfall bei Allensbach. Sie wurde nur 16 Jahre alt. Als kurz nach der Beerdigung die Medaillen von Patti – wie sie liebevoll genannt wurde – vom Grab genommen wurde, empörte das viele Konstanzer. Die Mutter bat darum, die Erinnerungsstücke zurückzubringen. So kam der erste Kontakt mit dem SÜDKURIER zustande.

Ina Gandor trauert um ihre Tochter Patti. Der Schmerz wird bleiben, doch sie berichtet auch von vielen schönen Erinnerungen an ihre Tochter. | Bild: Eva Marie Stegmann | SK-Archiv

Im Januar 2022 erzählte die Konstanzerin Ina Gandor, wie sie sich trotz Trauer den Weg zurück ins Leben bahnt und wie sie gelernt hat, mit dem Schmerz umzugehen. Ihre Worte spenden Trost und geben Mut. Was ist ihr Rat an Menschen, die einen Verlust bewältigen müssen? „In Bewegung zu bleiben“, sagt sie zu Beginn des Jahres dem SÜDKURIER, „und unbedingt eine Psychotherapie zu machen.“

Konstanz/Allensbach/Reichenau Ein letztes Adieu – Von diesen Menschen mussten wir uns 2022 verabschieden Das könnte Sie auch interessieren

Marcus Maria Gut...

... hat den Mut, zu sich zu stehen: Einen großen und mutigen Schritt ging zu Beginn des Jahres Priester Marcus Maria Gut. Der Seelsorger der katholischen Pfarrgemeinde Wollmatingen-Allensbach hat sich im Gottesdienst als homosexuell geoutet. „Ich gehöre auch dazu“, so sein Bekenntnis.

Priester Marcus Maria Gut hat sich 2022 als homosexuell geoutet. Auf diesen Schritt folgten „zu 99,9 Prozent einfach nur klasse Reaktionen“, so der Geistliche. | Bild: Hanser, Oliver | SK-Archiv

Aus Konstanz erhält er daraufhin von anderen Pfarrern, Diakonie und Priestern überwiegend Zuspruch, zu seiner Sexualität zu stehen und diese öffentlich zu machen. Doch auch hier sind die Meinungen unterschiedlich. Wenige Wochen nach seinem Coming-Out trifft der SÜDKURIER den Pfarrer wieder. Marcus Maria Gut fühlt befreit wie nie zuvor, „weil nichts falsch am Queer-Sein ist.“

Eileen Blum...

... hat den Mut, auch mal unbequem zu sein: Vollzeitaktivistin oder Karriere? Vor dieser Entscheidung stand Eileen Blum aus Allensbach. Dass etwas falsch läuft, habe sie immer gewusst. Dann hielt die Frau Anfang 20, die am Konstanzer Klinikum zur Krankenpflegerin ausgebildet wird, ihre erste Rede bei Fridays for Future im Oktober 2020. Und alles änderte sich. Um die Ausbildung als Krankenpflegerin und Klima-Aktivismus unter einen Hut zu bringen, ist sie bereit, über Grenzen zu gehen.

Eileen Blum ist bei Fridays for Future Konstanz aktiv. Auch beim Klimacamp im Pfalzgarten war die Allensbacherin aktiv und suchte den Dialog. | Bild: Eva Marie Stegmann | SK-Archiv

Grenzen überwinden – das bedeutet für Eileen Blum auch, mit Menschen über ihre Lebensweise zu sprechen und diese zu hinterfragen. „Ich versuche, die zu sein, die informiert. Die meisten reagieren gut, vielen ist schon bewusst, dass sie etwas ändern müssen“, sagt die Frau über ihr Engagement. Heute ist Eileen Blum eines der Gesichter von Fridays for Future in Konstanz. Auch wenn das Klimacamp im Pflazgarten seit Oktober nicht mehr existiert, hält sie an ihren Prinzipien fest.

Konstanz Mobil sein – ohne eigenes Auto: Wie eine Konstanzer Familie ihr Mobilitätsverhalten umgekrempelt hat Das könnte Sie auch interessieren

Marco Boxler...

... hat mutig Zivilcourage gezeigt: Ein Wollmatinger will das Leben eines Mannes retten, auf dessen Kopf drei Unbekannte eintreten. „Ich habe versucht, ruhig auf sie einzureden“, sagt er. Dann gehen die Männer auf ihn los. Wie er den Angriff im Oktober erlebt hat, schildert Marco Boxler dem SÜDKURIER kurz darauf am Telefon.

Kurz nach dem Übergriff: Die Aufnahme zeigt den Wollmatinger in der Notaufnahme. | Bild: Mona Milite | SK-Archiv

Der 33-Jährige wird operiert: Mehrere Platten und Schrauben werden am rechten Jochbein und Kiefer angebracht, die Nase muss ebenfalls gerichtet werden. Außerdem erleidet er zahlreiche Schwellungen und Blutergüsse im Gesicht. Nach dem Krankenhausaufenthalt erholt er sich zuhause.

Marco Boxler bei einem Treffen mit dem SÜDKURIER Anfang November. Die Folgen des Angriffs sind immer noch sichtbar. | Bild: Sven Frommhold | SK-Archiv

Deutschlandweit wird über den mutigen Mann aus Konstanz berichtet – und schließlich stellen sich die mutmaßlichen Täter. Drei Männer aus dem Raum Singen wurden vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen das Trio wegen schwerer Körperverletzung. 2023 kommt der Fall voraussichtlich vor Gericht.

Tamara Unterwerner...

... hat dem Mut, Geliebtes loszulassen: Die Nachricht, dass Wirtin Tamara ihre Weinstube „Zum Guten Hirten“ verlässt und damit eine Konstanzer Ära beendet, verbreitete sich in Konstanz wie ein Lauffeuer. In der Adventszeit trauerten ihre Gäste bereits, weil Tamara Unterwerner ab dem Jahresende nicht mehr hinter der Bar ihrer Weinstube stehen wird. Auch die Wirtin selbst ist ziemlich wehmütig.

Tamara Unterwerner hinter der Theke der Weinstube Zum guten Hirten. Dieses Bild werden viele Stammgäste vermissen. | Bild: Timm Lechler | SK-Archiv

Aber ganz verschwinden wird die 60-Jährige nach über 40 Jahren in der Gastronomie und 15 Jahren im Guten Hirten nicht, denn Tamara führt das nebenstehende Hotel noch vier Jahre lang weiter. Doch nicht nur in der Weinstube stehen die Zeichen auf Veränderung. Bereits im Juni 2022 brodelte die Gerüchteküche: Schließt das Costa del Sol? Dann die gute Nachrichten zum Jahresende! Das Kultlokal geht in die Verlängerung.

Rückblick Kein gutes Jahr für die Konstanzer Gastronomie: Sieben Lokale schließen oder wechseln den Besitzer Das könnte Sie auch interessieren

Jari Dochat...

... hat den Mut, ins Rampenlicht zu treten: Im Herbst nimmt Jari Dochat an der Koch-Show „The Taste“ teil. Nach dem Finale, das rund 1,5 Millionen Zuschauer auf dem Sender Sat.1 verfolgen, steht fest: Der Konstanzer Küchenchef kehrt als Sieger an den Bodensee und ins Restaurant Anglerstuben zurück. Sein Kochbuch ist daraufhin innerhalb kurzer Zeit bereits vergriffen. Ein voller Erfolg!

Jari Dochat bei den Dreharbeiten zum Video für sein Festtagsmenü. Der Beitrag dazu ist in der SÜDKURIER Mediathek zu finden. | Bild: Kirsten Astor | SK-Archiv

Auch sein Mentor, der Zwei-Sterne-Koch Tim Raue, ist nach dem Sieg voll des Lobes für den Konstanzer. Wenige Wochen nach der Ausstrahlung des Finales trifft der SÜDKURIER den 35-Jährigen wieder. Wie hat die Teilnahme an der Show sein Leben verändert? „Das ist schon was Besonderes, doch am Ende des Tages bin ich ein ganz normaler Mensch“, sagt der bodenständige Dochat dazu.