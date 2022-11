Konstanz vor 1 Stunde

Star-Koch Tim Raue über den The-Taste-Sieg von Jari Dochat: „Verdient und souverän gewonnen“

Am Ende der Staffel von The Taste 2022 steht fest: Der Konstanzer Jari Dochat aus dem Team von Tim Raue ist der Gewinner. Was sagt der Mentor über das Finale? Und wie oft ist Tim Raue eigentlich am Bodensee?