Der Seelsorger der katholischen Pfarrgemeinde Wollmatingen-Allensbach hat sich am vergangenen Wochenende im Gottesdienst als homosexuell geoutet. Für Marcus Maria Gut ein großer und mutiger Schritt. Aus Konstanz erhält er von anderen von Pfarrern, Diakonie und Priestern überwiegend Zuspruch, zu seiner Sexualität zu stehen und diese öffentlich zu machen. Doch auch hier sind die Meinungen unterschiedlich.

Nun ist es raus: Priester Marcus Maria Gut ist homosexuell. Und er kann die offizielle Haltung der Amtskirche zu queeren Liebesbeziehungen nicht mehr mittragen. Am vergangenen Sonntag um 9 Uhr ergreift er das Wort in der Kirche St. Martin in