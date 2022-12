von Sandra Bonitz

Auch vor Konstanz machen schwere Zeiten nicht Halt. Sieben Lokale in der Konzilstadt müssen oder mussten im Jahr 2022 ihre Geschäfte aufgeben – ein Überblick:

Ziegelhof, Weinglöckle, Steinere Kugel: Pächter Joachim Gretzmeier gibt auf – aber überall geht es weiter

Die neuen Pächter und der aktuelle Betreiber des Ziegelhofs: Snezana und Zoran Rajkovaca, die das Lokal ab 1. Januar 2023 übernehmen und rechts Joachim Gretzmeier. | Bild: Wagner, Claudia

Der Konstanzer Joachim Gretzmeier gibt seine Restaurants in andere Hände. Den Ziegelhof übergibt Gretzmeier am 1. Januar 2023, das Weinglöckle schon ab November 2022. Die Steinere Kugel hat bereits einen neuen Pächter. Warum Joachim Gretzmeier aufhört und wie er die neuen Pächter Snezana und Zoran Rajkovaca des Ziegelhofs kennenlernte.

Das Shamrock schließt endgültig

Das Shamrock-Team verabschiedet sich nach 26 Jahren. Rechts im Bild mit dem roten T-Shirt steht Adam McLoughlin, der Pächter des Irish Pubs. | Bild: Jannik Höntsch

Das Shamrock bedeutete für viele Konstanzer ein Stück Heimat. 26 Jahre lang gab es das Irish Pub, in dem zu Public Viewing und Live Musik eingeladen wurde. Im Mai endete damit eine Ära – die Gründe seien vielfältig und miteinander verflochten.

Der Löwen wird versteigert – oder auch nicht! Das Wirtesterben in Wollmatingen geht weiter

Gehört zum Ortsbild von Wollmatingen: Das Gasthaus Löwen gegenüber der Linde, die abgerissen wird. | Bild: Kirsten Astor

Obwohl die Pächterin Nicole Buchholz gern weitermachen würde, boten die Eigentümer das Gasthaus samt Grundstück, Biergarten und zwei Nachbarhäusern zur Versteigerung an. Doch was mit dem Gasthaus und den Nachbarhäusern, die teilweise bewohnt sind, geschehen soll, weiß die Wirtin auch nicht. Und ganz so einfach gelingt eine Versteigerung offenbar doch nicht.

Nach zehn Jahren ist Schluss: Eugens Bio-Restaurant schließt zum Jahresende

Sie müssen Ende Dezember schließen: Eugen Bücheler (rechts) und Küchenchef Albrecht Butler-Fink vor Eugens Bio-Café-Restaurant in der Münzgasse, Ecke Brotlaube. | Bild: Kirsten Astor

Eugens Bio-Café-Restaurant an der Münzgasse 1, Ecke Brotlaube, muss zum Jahresende 2022 schließen. Doch dafür eröffnet er im Frühjahr 2023 eine neue Produktionsstätte. „Die Energiepreise gehen durch die Decke, die Rohprodukte werden immer teurer und wir haben nicht genügend Mitarbeiter und dazu einen hohen Krankenstand“, sagt der Inhaber und begründet damit seine Entscheidung.

Schließt jetzt das nächste Traditionslokal in Konstanz? Das sagt der Costa-Wirt dazu

Antonio Oliveira hat im Jahr 2019 das Kultlokal La Costa del Sol in der Konstanzer Niederburg von seinem Schwiegervater Jose Pino Fernandez (Pepe) übernommen. Wird das Restaurant im Herbst geschlossen? | Bild: Scherrer, Aurelia

Eigentlich hätte er zum 31. Dezember 2021 schließen sollen, denn der Hauseigentümer wolle den Gebäudeteil, der einen hohen Investitionsstau vorweist, sanieren. Dann wurde der Pachtvertrag verlängert, doch nur bis 31. Dezember 2022. „Ich mache nicht zu. Es ist nicht freiwillig. Ich muss zumachen.“ Dieser Unterschied ist ihm wichtig.

Sie beendet eine Ära! Wirtin Tamara verlässt ihre Weinstube „Zum Guten Hirten“

Eine Ära geht zu Ende: Nach 15 Jahren verlässt Tamara Unterwerner die Weinstube Zum guten Hirten in der Zollernstraße. | Bild: Kirsten Astor

Wirtin Tamara Unterwerner hat gemischte Gefühle, denn zum Jahresende wird sie nicht mehr in der Weinstube ihre Gäste bedienen. Dennoch wird sie das nebenstehende Hotel noch vier Jahre lang weiterführen. Wo die Wirtin künftig zu finden ist und was ihre Pläne für die Zukunft sind, erzählt sie hier.