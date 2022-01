Es war eine Nachricht, die viele in der Region erschütterte: 2020 verstarb Patricia Gandor bei einem Unfall zwischen Kaltbrunn und Allensbach. Wie geht es ihrer Mutter, der Konstanzerin Ina Gandor heute? Und wie kann man Trauernden helfen?

Am 3. September 2020 starb Patricia Maria Helene Gandor auf der Straße zwischen Allensbach und Kaltbrunn das erste Mal. Ihr Körper in Motorradkleidung, ein Helm auf dem Kopf. Nach acht Minuten belebten sie die Ersthelfer wieder. Am 4. September 2020