Maskenverweigerin möchte polizeiliches Führungszeugnis beantragen – und wird von der Polizei aus dem Konstanzer Bürgeramt gebracht

Am Mittwoch, 10. November, wollte eine Frau beim Bürgeramt an der Unteren Laube ein polizeiliches Führungszeugnis beantragen. Da die 66-Jährige dabei aber vehement ablehnte, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wurde die Polizei hinzugerufen. Ob dieser Vorfall zu einem Eintrag in ihr polizeiliches Führungszeugnis führen wird, ist derweil noch nicht sicher.