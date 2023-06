Geht es nach den Mehrheitsverhältnissen im Konstanzer Gemeinderat, dann dürfte der schnellstmöglichen Ertüchtigung des Bodensee-Stadions für Großveranstaltungen wenig entgegenstehen. Nach der CDU (sieben Sitze), der FDP (drei), den Freien Wählern (fünf) und dem Jungen Forum Konstanz (vier) hat sich nun auch die größte Fraktion klar dazu bekannt. Die Freie Grüne Liste (FGL) ist mit 13 Sitzen die mit Abstand stärkste Kraft im Rat. Zusammen stellen die genannten Fraktionen 32 der 40 Stadträte.

Konstanz Nach der Sperrung: Sechs Szenarien für die Zukunft des Bodenseestadions Das könnte Sie auch interessieren

„Die FGL plädiert dafür, die Gelder für ein Sofortprogramm noch im Juli im Gemeinderat zu beschließen“, heißt es in einer von der Fraktion verschickten Pressemitteilung. „Diese sollen Maßnahmen finanzieren, die das Stadion für Kulturveranstaltungen ertüchtigen, wobei weitere Nutzungen nicht ausgeschlossen sind.“

Gleichzeitig soll ein realistisches Konzept vorgelegt werden, wie die Nutzung langfristig aussehen könnte. Zudem fordert die FGL, dass die Stadtverwaltung für die Umsetzung Termine nennt und die Mittel in den nächsten Haushalten eingeplant werden.

Veranstaltungen sollen auch zukünftig möglich sein

Verwundert zeigen sich die Grünen über die Plötzlichkeit, mit der das Stadion unmittelbar nach dem Campus-Festival für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern gesperrt worden war. Sie erinnerten an eine Gemeinderatssitzung am 5. April 2022, in der es um das Bodensee-Stadion gegangen war.

Damals habe man beschlossen, dass mittelfristig zwar an keinen konkreten Entwicklungsszenarien gearbeitet, dass aber der Betrieb und die Nutzung des Bauwerks neben dem Strandbad Horn in der bisherigen Form auch in den nächsten Jahren gesichert werden sollen.

Meinung Wie junge Menschen und ihre Kultur in Konstanz klein gehalten werden – Ein Kommentar von Jörg-Peter Rau Das könnte Sie auch interessieren

Schließung aus Sicht der FGL „total unverständlich“

Im Rahmen der Haushaltsberatungen habe die FGL einem Prüfauftrag zur weiteren Nutzung des Stadions zugestimmt und gebeten, dabei auch den dafür notwendigen Investitionsbedarf darzustellen. „Die FGL ist davon ausgegangen, dass der Verwaltung der Sanierungsbedarf bekannt ist und dass sie mit einer Vorlage bezüglich der Finanzierung auf den Gemeinderat zukommt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Insofern sei die abrupte Schließung seitens des Baurechtsamts, in jahrelanger Kenntnis des Sanierungsbedarfs, aus Sicht der FGL „total unverständlich“. Die letzten beiden Gemeinderatssitzungen vor der Sommerferienpause findet am 29. Juni und am 20. Juli statt. Laut Stadtverwaltung wird eine Beratung zu dem Thema für die Juli-Sitzung angepeilt.

Leserbrief Zur Debatte um die Zukunft des Bodensee-Stadions – Das meinen unsere Leser Das könnte Sie auch interessieren

Weitere Inhalte zu diesem Thema