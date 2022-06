Die Kanalarbeiten in der Mainaustraße in Staad sind beendet. Die provisorische Verkehrsführung und die entsprechenden Beschilderungen werden in den nächsten Tagen abgebaut, sodass der Verkehr dort ab Ende kommender Woche ungehindert fließen kann.

Die Entsorgungsbetriebe der Stadt Konstanz (EBK) hatten damit gerechnet, dass die Bauarbeiten bis August andauern würden, sie waren nun aber doch schneller. Wie konnte das gelingen? Bauleiter und Planer hätten alle Eventualitäten einkalkuliert, die aber nicht eingetroffen seien, so EBK-Pressesprecherin Nele Steurer.

Alles ist optimal gelaufen

„Der Winter war sehr mild, sodass es zu keinen Verzögerungen kam. Alle Materialien wurden pünktlich geliefert und es kam zu keinen größeren Krankheitsausfällen der Mitarbeiter“, schildert sie. Auch die beauftragte Fachfirma habe die Vorgaben der EBK „mehr als erfüllt“. „Alles ist optimal gelaufen und wir freuen uns, dass der Verkehr jetzt schon wie gewohnt fließen kann“, sagt Nele Steurer.