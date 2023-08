„Alles im grünen Bereich. Bis jetzt gab es nur Kleinigkeiten“, sagt Katrin Rosenthal, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz, Sonntagnacht gegen 1 Uhr beim Telefonat mit dem SÜDKURIER. Noch ist die Veranstaltung in vollem Gang: Im Stadtgarten und auf Klein Venedig feiern die Festgäste weiter. An dem Zwischenfazit ändert sich später jedoch nichts mehr.

„Polizei zieht wie schon im vergangenen Jahr positive Bilanz“, heißt es in der Pressemitteilung, die am 13. August gegen 3 Uhr verschickt wird. Angesicht der Größe der Veranstaltung sei das Fest aus polizeilicher Sicht erfolgreich und – bis auf wenige Ausnahmen – friedlich verlaufen.

Fahnenschwinger Konstanz Video: Maxi, Stach

„Wir sind glücklich, zufrieden und erleichtert“, sagt Jürgen Wünsche von der veranstaltenden KLE Seenachtfest GmbH im SÜDKURIER-Gespräch. „Wir schätzen, dass etwa 35.000 Menschen unsere Veranstaltung besucht haben.“ Über den friedlichen Verlauf ist auch er glücklich, denn zwischendurch standen Veranstalter und Blaulichtorganisationen dezent unter Adrenalin. Der Grund: Gewitterzellen.

Konstanz So schön war das Seenachtfest 2023 – Alle Bildergalerien im Überblick Das könnte Sie auch interessieren

Die unterschiedlichsten Wettervorhersagedienste seien befragt worden. „Die Schweizer haben nichts gemeldet, in Deutschland wurden Hagel und Starkregen prognostiziert“, erzählt Wünsche. Auch Katrin Rosenthal berichtete, dass sich andere Polizeipräsidien mit Unwetterlagen konfrontiert sahen. „Unwetter sind schwer einschätzbar. Wir hatten Glück“, so Rosenthal.

Genau deshalb ist auch Jürgen Wünsche erleichtert. „Wir haben wohl alle möglichen Notfallszenarien theoretisch durchgespielt, aber keiner will das in der Realität testen“, stellt er fest und fügt an: „Gott sei Dank mussten wir das Festgelände noch nie evakuieren.“

Die See-Oase auf Klein Venedig ist auch beim Seenachtfest ein beliebter Ort zum Chillen. | Bild: Aurelia Scherrer

Keine Probleme an den Kassen

Die Besucher seien schon frühzeitig zum Fest gekommen, berichtet Wünsche. Probleme an den Kassen habe es nicht gegeben. Im vergangenen Jahr war es zu langen Warteschlangen gekommen, denn die Online-Tickets mussten in Einlassbändel umgetauscht werden, was zu viel Zeit kostete. „E-Tickets haben wir deshalb nicht mehr angeboten“, so Wünsche. Allerdings wurde der Einlass etwas verspätet gewährt, weil auf dem Festgelände noch nicht alles parat war.

Am Einlass gab es keine Probleme. Die Besucher strömten frühzeitig – hier an der Marktstätten-Unterführung – auf das Festglände. | Bild: Aurelia Scherrer

Die Familienmeile ist und bleibt beliebt

„Das Gelände hat sich früh gefüllt; das war überraschend für die Temperatur“, erklärt Wünsche. Die Seestraße war wieder Spiel- und Vergnügungsmeile für Familien. Gerade der Mitmachzirkus kam bei allen Altersklassen, die sich als Artisten in unterschiedlichen Kunststücken übten, gut an. Spektakulärer Höhepunkt auf dem See waren die Wasserski-Shows des Deutsch-Schweizerischen Motorbootclubs.

Eine Augenweide ist die Wasserski-Show bei Nacht. | Bild: Oliver Hanser

Abends ließ die Illumination der Villa Prym die Besucher staunen. Von den in einem Baum schwebenden Quallen waren etwa die Seenachtfest-Besucher Stefanie Scholz und Waldemar Fleiner begeistert. Ein anderes Paar wollte diese filigranen Kunstwerke sogar von den Veranstaltern kaufen, um sie als Dekoration für seine Hochzeit zu nutzen. Da wollen die Veranstalter im kommenden Jahr noch eine Schippe drauflegen. „Wir haben schon tausend Deko-Ideen“, kündigt KLE-Pressesprecherin Elke Cosmo an.

Fasziniert von den filigranen, in dem großen Baum schwebenden Quallen sind Stefanie Scholz und Waldemar Fleiner. | Bild: Aurelia Scherrer

Die Hafenstraße und das Areal Klein Venedig, wo die musikalische Ausrichtung auf Elektro lag, waren bereits um 20 Uhr gut besucht. „So früh wie noch nie. Das war erstaunlich“, merkt Jürgen Wünsche an. „Die Hafenstraße habe ich um Mitternacht noch nie so voll gesehen.“ Tatsächlich kommen noch Besucher nach dem Feuerwerk auf das Gelände. „Wir haben etwa 1000 Nachttickets verkauft“, so Wünsche. Elke Cosmo meint dazu: „Das war für die Leute, als würden sie noch in einen Club gehen.“

Der Stadtgarten ist ein Herzstück des Festgeländes und nicht zuletzt aufgrund des Ambientes sehr beliebt. | Bild: Aurelia Scherrer

Filigran und musiksynchron

Das Feuerwerk war der Höhepunkt der Gesamtveranstaltung. Pyrotechniker Joachim Berner choreografierte ein filigranes Feuerwerk an den Nachthimmel; eine staunenswerte musiksynchrone Inszenierung. Daran schloss sich das Feuerwerk des Schweizer Fantasticals an, das letztlich in einem gemeinsamen Finale gipfeln sollte. Die Schweizer schossen schon aus vollen Rohren, doch die deutsche Seite setzte erst nach einer zeitlichen Verzögerung ein. Was war da los?

„Es war pure Ansicht von Joachim Berner, weil die Schweizer immer länger schießen, als vorher vereinbart ist“, stellt Jürgen Wünsche fest. Da Berners Finale wiederum mit Musik untermalt war, habe er das Spektakel so getaktet, dass beide Seiten zumindest gleichzeitig aufhören.

Das gemeinsame Finale von Konstanz und Kreuzlingen. Pyrotechniker Joachim Berner hat sein Feuerwerk (links) filigran inszeniert. Diesen Blick hatten die Gäste des Konstanzer Inselhotels. | Bild: Aurelia Scherrer

Nach dem Fest ist vor dem Fest Die Veranstalter haben schon das nächste Seenachtfest am zweiten Augustwochenende im Blick. Der Termin: Samstag, 10. August 2024. „Wird es wieder ein Feuerwerk geben? „Selbstverständlich. Der Großteil der Besucher kommt nur wegen dem Feuerwerk“, sagt Jürgen Wünsche von der KLE Seenachtfest GmbH. Eine Lasershow zieht er nicht in Betracht. „Wenn man Laser einsetzt, dann braucht man viel Energie und Dieselaggregate. Das blenden allerdings viele Leute aus, weil mein es nicht sieht“, so Wünsche.

Fast keine nennenswerten Verkehrsprobleme

Viele Besucher seien mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angereist, so die Polizei. Rund um Konstanz sei es zu Verkehrsbehinderungen gekommen. „Dennoch kam es auch hier weder bei der Anreise noch beim Rückreiseverkehr zu übermäßigen Beeinträchtigungen“, schreibt Dieter Popp, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, in einer Mitteilung.

Probleme gab es allerdings auf der Alten Rheinbrücke, deren Radspur am Festtag für Fahrradfahrer gesperrt war. Sie sollten die Fahrradbrücke nutzen. „Absperrung und Infotafeln wurden von den meisten Fahrradfahrern ignoriert. Auch unseren Anweisungen folgte fast keiner. Das ist echt extrem“, berichtet Fabienne Bulz (15), die als Ordnerin agierte. „Die meisten sind uneinsichtig und meckern, wenn man etwas sagt“, schildert sie ihre Beobachtung.

„Viele Radfahrer ignorieren Absprerrungen, Infotafeln und unsere Anweisungen“, sagt Ordnerin Fabienne Bulz. | Bild: Aurelia Scherrer

Die Bundespolizei, welche die Sicherheit am Bahnhof und den Gleisanlagen gewährleistete, zog ebenfalls ein positives Fazit, schreibt Dieter Popp. Die An- und Abreise der Veranstaltungsbesucher, insbesondere am Konstanzer Bahnhof, sei reibungslos verlaufen. Nennenswerte Zwischenfälle habe es nicht gegeben.

Die detaillierte Bilanz der Polizei Ab der Öffnung des Festgeländes am frühen Samstagabend bis gegen 3 Uhr in der Nacht auf Sonntag verzeichnete die Polizei fünf Körperverletzungsdelikte, darunter ein Fall auf einem Passagierschiff, schreibt Dieter Popp. „In drei Fällen leisteten Personen, vorwiegend im Zuge der Ermittlungen zu den Körperverletzungen, den eingesetzten Beamten Widerstand und müssen sich nun in entsprechenden Strafverfahren verantworten, teils auch wegen Beleidigung der Beamten.“ Gegen 22.30 Uhr sei es zu einzelnen Streitigkeiten im Bereich Stadtgarten sowie kurz nach Mitternacht am Riesenrad bei Klein Venedig gekommen, worauf mehrere Platzverweise ausgesprochen wurden. In den frühen Abendstunden des Samstags entwendeten vermutlich zwei Jugendliche aus einer Kasse einer Einlassstelle mehrere Eintrittsbänder, schreibt Polizei-Pressesprecher Dieter Popp. Der Diebstahl habe sich allerdings nicht gelohnt, da die Nummern der entwendeten Bänder sofort vom Veranstalter gesperrt wurden. Kurz nach 23 Uhr wurde eine Geldkassette gestohlen. Der Täter konnte ermittelt und vorläufig festgenommen werden, so Popp. Zudem ermittelt die Wasserschutzpolizei gegen zwei alkoholisierte Bootsführer.

Die DLRG hatte zu tun

Zweimal musste die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft zu Fahrgastschiffen ausrücken. Das habe er in seiner jahrzehntelangen ehrenamtlichen Tätigkeit beim Seenachtfest noch nie erlebt, berichtet Clemens Menge, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Konstanz, dem SÜDKURIER. „Es gab einen medizinischen Notfall. Eine allergische Reaktion nach Nahrungsaufnahme.“ Die DLRG brachte einen Notarzt an Bord. Nach der Erstversorgung habe der Allergiker auf dem Schiff bleiben können.

Clemens Menge ist Ortsvorsitzender der DLRG, die mehrfach gefordert war. | Bild: Aurelia Scherrer | SK-Archiv

Auch zu einer Schlägerei auf einem Fahrgastschiff rückte die DLRG aus, damit der Patient mit Kopfplatzwunde und Gehirnerschütterung versorgt werden konnte. Zeitgleich habe eine Person auf demselben Schiff einen Kreislaufkollaps erlitten; auch sie konnte nach entsprechender Hilfeleistung an Bord bleiben.

Konstanz Letzte Generation geht baden! Aus dem Marsch zum Seenachtfest wird ein Schwimm-Protest Das könnte Sie auch interessieren

„Nachts haben Schwimmer noch für Trubel gesorgt“, berichtet Clemens Menge. Einen Schwimmer vor der Seestraße und einen im Hafenbecken habe die DLRG aus dem erfrischenden, aber nicht ungefährlichen Nass ziehen müssen.