Konstanz vor 2 Stunden

Es sieht aus wie eine Pipeline. Was wird da entlang des Seerheins aktuell gebaut?

Der Weg zwischen der Fahrradbrücke und der Bischofsvilla ist derzeit gesperrt. Entlang der Promenade am Seerhein werden blaue Rohre in 4,5 Metern Höhe installiert. Was entsteht hier? Und bleibt das so?