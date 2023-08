Konstanz vor 1 Stunde

Kanal unter der Reichenaustraße wird bis Mai 2024 saniert

Der Hauptsammler, der parallel zum Seerhein verläuft, zählt zu den größten in ganz Konstanz und ist seit 1955 im Dauereinsatz. Was bedeutet die Maßnahme für Anwohner, Autofahrer, Radler und Fußgänger in diesem Bereich?