Am ersten Juniwochenende gibt es am Konstanzer Hafen – im Wasser und an Land – viel zu sehen. Von Donnerstag, 1. Juni, bis Sonntag, 4. Juni, findet in Konstanz wieder die Internationale Bodenseewoche statt.

Dazu gehören in diesem Jahr auch die erste Einbaum-Regatta Deutschlands und ein maritimer Markt am Seeufer. Eingebettet in das Fest-Wochenende ist zudem der Verkaufsoffene Sonntag am 4. Juni. Das schreibt die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH (MTK) in einer Pressemitteilung. Eröffnet wird die Bodenseewoche am Donnerstag um 17 Uhr in der IBW-Lounge.

Für jeden Besucher soll etwas dabei sein

In Sachen Wassersport können sich die Besucher demnach auf eine Wassershow, Wettfahrten und sportliche Segelregatten freuen. Laut Mitteilung messen sich in diesen Tagen über 160 Segelboote bei Regatten und Wettfahrten. Mit dabei seien moderne Racer ebenso wie Oldtimer-Yachten. So sei für jeden Besucher etwas zu sehen.

Die Internationale Einbaum-Regatta findet am 3. Juni im Rahmen der Bodenseewoche und einen Tag vor dem nationalen Unesco-Welterbetag erstmals in Deutschland statt. Am 30. und 31. Mai entstehen die historischen Einbäume im Stadtgarten Konstanz. Beim Vortrag „Prähistorische Einbäume am Bodensee und in Oberschwaben“ von Martin Mainberger am 1. Juni im Rosgartenmuseum und bei einem archäologischen Spaziergang „Vom Einbaum zum Surfbrett“ am 3. Juni erfahren Interessierte mehr über die Geschichte der Einbäume, so die Mitteilung.

In diesem Jahr ist laut der MTK eine weitere Neuerung hinzugekommen. Das Wissenschafts-Symposium zum Thema „Alternative Antriebe“ für Segel- und Motorboote in der IBW-Lounge am Donnerstag, 1. Juni, von 18 bis 20 Uhr.

Waren aus vielen Bereichen

An allen Veranstaltungstagen erstreckt sich zwischen Konzil und Hafenmole der maritime Markt. Am Donnerstag von 12 bis 20 Uhr, am Freitag und Samstag, 12 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr gibt es dort Essen, verschiedene Produkte und Bodensee-Souvenirs zu kaufen. Zu sehen gibt es außerdem Yachten mit alternativen Antriebsformen und E-Autos. Weitere Infos zum Programm und alle Teilnehmer des Marktes gibt es unter www.konstanz-info.com/internationale-bodenseewoche.

Den Abschluss des langen Festwochenendes bildet am Sonntag der Verkaufstag. An diesem Tag sind die Geschäfte der Innenstadt geöffnet, zudem gibt es laut Mitteilung der MTK auch Mitmach-Aktionen von Verkehrswacht & BGV, Feuerwehr, PTSV United Lakers Konstanz und We Samy, kostenlose Stadtführungen und Infostände auf dem Augustinerplatz. Organisiert wird der Verkaufsoffene Sonntag gemeinsam vom Treffpunkt und der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH. Eine Anreise mit Bus, Bahn oder Rad wird empfohlen. Alle weiteren Infos dazu gibt es unter www.konstanz-info.com/verkaufsoffener-sonntag.