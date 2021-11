Bislang müssen Thermenbesucher Karten für bestimmte Zeitfenster buchen: zum Beispiel von 9 bis 12 Uhr. Und bislang durften auch diejenigen in die Becken, die einen negativen PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden, vorgelegt haben. Am Samstag macht die Bädergesellschaft Konstanz (BGK) aus 3G dann 2G, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärte.

Konstanz Im Südwesten gilt seit Mittwoch die Corona-Warnstufe: Was bedeutet das für die Konstanzer Gastronomie und Kultureinrichtungen? Das könnte Sie auch interessieren

Badegäste müssen gegen das Coronavirus vollständig immunisiert sein, die zweite Impfung muss also mindestens 14 Tage zurückliegen; oder sie müssen von einer Infektion genesen sein. Der Nachweis muss dann mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate alt sein. Davon ausgenommen seien Kinder bis einschließlich fünf Jahre und Kinder bis einschließlich sieben Jahre, sofern sie noch nicht eingeschult seien und keine Symptome als Anzeichen einer Erkrankung an Covid-19 hätten.

Im Saunabereich gilt ausnahmslos 2G

Die Voraussetzung der Symptomfreiheit gelte auch für Schüler, erklärt die Bädergesellschaft. Ebenso ausgenommen seien Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können sowie Schwangere und Stillende. Allerdings gelten diese Ausnahmen nur für das Thermalbad, nicht jedoch für die Sauna. Dort gelte die 2G-Regelung ausnahmslos.

Nach der Umstellung fällt in der Therme ab Freitag, 12. November, auch die Buchung der Zeitfenster weg. Somit können Badegäste ab 13. November zu den üblichen Öffnungszeiten wieder jederzeit auch spontan das Bad besuchen.

Konstanz Die Hülle des neuen Schwaketenbads ist fast fertig. Aber wie sieht es im Innern aus? Das könnte Sie auch interessieren

„Da Corona-Tests seit einiger Zeit selbst bezahlt werden müssen, kommen kaum mehr Gäste mit Test. Durch die nun geltende Beschränkung infolge der Warnstufe, durch welche ein teurer PCR-Test Grundvoraussetzung wäre, wird diese Quote aller Voraussicht nach gegen Null gehen“, wird Robert Grammelspacher, BGK-Geschäftsführer, in der Pressemitteilung zitiert.

Dampfbad öffnet ab dem 12. November

Zu den Besucherzahlen bezieht Grammelspacher wie folgt Stellung: „Die Beschränkung auf 2G gibt uns die Möglichkeit, die Kapazität zu erhöhen. Dadurch verbessern wir zudem das wirtschaftliche Ergebnis, was angesichts der Verluste in den letzten beiden Jahren für uns sehr wichtig ist.“ Das Dampfbad in der Therme geht am 12. November wieder in Betrieb.

Die neue 2G-Regelung gilt auch für das Hallenbad am Seerhein, erklärte die Bädergesellschaft. Während der Herbstferien können Gäste Zeitfenster buchen. Nach den Herbstferien ist das Becken wieder für den Schul- und Vereinssport reserviert, und an Wochenenden für die Öffentlichkeit zugänglich.