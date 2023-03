Es ist eine der häufigsten Unfallursachen für Radfahrer: Eine junge Frau ist am Dienstagvormittag, 14. März, in Petershausen-West gegen eine Autotür geprallt, die sich vor ihr öffnete. Sie stürzte und verletzte sich dabei.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, befuhr die 25-jährige Radlerin gegen 10 Uhr die Gustav-Schwab-Straße in Richtung Schneckenburgstraße. Zeitgleich parkte eine 33-jährige Golf-Fahrerin auf der Sperrfläche auf Höhe der Hausnummer 10.

Der Unfallort auf der Stadtkarte. | Bild: SK

Die Frau im Auto öffnete die Fahrertür, die von hinten kommende Radlerin konnte nicht mehr ausweichen. Nach einer ersten Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort musste sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Durch den Zusammenstoß entstand an Fahrrad und Auto Schaden in Höhe von zusammengerechnet rund 1500 Euro.

Wie können diese Unfälle verhindert werden?

Die auch Dooring (vom Englischen door, deutsch: Tür) genannte Unfallursache ist nach einer Untersuchung der Unfallforschung der Versicherer in Innenstädten für 52 Prozent der mit parkenden Fahrzeugen zusammenhängenden Fahrradunfälle verantwortlich.

Ein Radfahrer, der 20 Kilometer pro Stunde fährt, müsste laut Auto Club Europa mindestens elf Meter vorher bemerken, dass die Tür aufgeht, um rechtzeitig zum Stillstand zu kommen.

Holländischer Griff kann Leben retten Um Unfälle wie den auf der Gustav-Schwab-Straße zu vermeiden, empfehlen Sicherheitsexperten Autofahrern den Holländischen Griff, der so heißt, weil er in den Niederlanden sehr verbreitet ist und dort auch in vielen Fahrschulen gelehrt wird.

Dabei öffnet der Autofahrer seine Tür mit der rechten statt mit der dem Griff näheren linken Hand und blickt durch die erforderlich Drehung des Oberkörpers automatisch über seine linke Schulter leicht nach hinten. Beifahrer führen den Griff analog aus – sie öffnen ihre Tür mit links.

Um die Gefahr zu verringern, sind unter anderem auch an der Fahrradstraße zwischen Zähringerplatz und Döbele in Konstanz Schutzstreifen zwischen Fahrbahn und Auto-Parkplätzen markiert – Dooring-Zonen, in denen sich aussteigende Autofahrer und Radler nicht ins Gehege kommen können.

Gut zu erkennen: der Schutzstreifen zwischen geparkten Autos und den auf der Fahrerseite in Richtung Döbele vorbeifahrenden Radlern auf der Fahrradstraße Schützenstraße. | Bild: Aurelia Scherrer | SK-Archiv