Angetrunken am frühen Morgen: Ein junger Mann hat am Donnerstag, 11. Mai, in Petershausen-West einen Unfall gebaut. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, war der 27-Jährige kurz vor 5 Uhr mit einem BMW Mini Cooper auf der Max-Stromeyer-Straße in Richtung Markgrafenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Schneckenburgstraße bog er nach rechts ab und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten, in Richtung Reichenaustraße fahrenden Toyota eines 39-Jährigen.

Dass er ihn übersehen hatte, liegt wohl daran, dass er nicht mehr ganz fahrtauglich war. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem 27-Jährigen Anzeichen auf Alkoholkonsum fest. Ein Test mit einem Ergebnis von über 1,4 Promille bestätigte den Verdacht, woraufhin der junge Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste.

An den beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 17.000 Euro. Der Mini-Fahrer muss sich nun laut Polizei in einem Strafverfahren wegen des unter Alkoholeinfluss gebauten Unfalls verantworten.