52 Verkehrsunfälle pro Tag, Zunahme der Radfahrunfälle um rund 19 Prozent und mehr Unfälle unter Alkoholeinfluss (plus rund 36 Prozent) – das sind nur einige Aspekte der Unfallbilanz des Polizeipräsidiums Konstanz, dessen Zuständigkeitsbereich sich vom Bodensee bis in den Schwarzwald erstreckt. Genauer gesagt, ist es für die Sicherheit in den Landkreisen Konstanz, Rottweil, Tuttlingen und dem Schwarzwald-Baar-Kreis verantwortlich.

In einer umfangreichen Mitteilung zeigt die Pressestelle der Behörde auf, in welchen Bereichen des Straßenverkehrs es im Vergleich zum Jahr 2021 zu mehr oder weniger Unfällen gekommen ist. Dabei liegt die Statistik des Vorjahres zugrunde, weshalb berücksichtigt werden muss, dass es zu Beginn des Jahres 2021 noch Lockdowns und sogar Ausgangssperren gab, die dazu führten, dass weniger Menschen auf den Straßen unterwegs waren. In den Pandemiejahren 2020 und 2021 kam es deshalb zu weniger Unfällen.

Bilanz für den Landkreis Konstanz Im Landkreis Konstanz haben bei insgesamt 7112 Verkehrsunfällen (plus 4,6 Prozent) 13 Menschen ihr Leben verloren und damit insgesamt fünf mehr als im Jahr 2021. Unter den tödlich Verunglückten waren vier Autofahrer, sieben Radfahrer und zwei motorisierte Zweiradfahrer. Bei der Anzahl der Radunfälle ist eine Zunahme von 22,5 Prozent auf 648 festzustellen. Auch die Zahl der Verkehrsunfälle mit motorisierten Zweiradfahrern ist von 168 auf 209 gestiegen, dies entspricht einem Plus von 24,4 Prozent. Die Zahl der Unfälle mit Schwerverletzten stieg hierbei um 34,4 Prozent auf insgesamt 47. Erfreulich ist die Abnahme der Unfallzahlen mit Beteiligung des Schwerlastverkehrs und ein Rückgang der dabei verunglückten Personen. Bei insgesamt 365 Lkw-Unfällen (minus 6,7 Prozent) wurden 78 Personen verletzt (minus 17,9 Prozent). Bilanz für den Landkreis Rottweil Im Landkreis Rottweil erhöhte sich die Gesamtzahl der Unfälle um 12,9 Prozent auf 3230. Ebenso stieg die Anzahl der verunglückten Personen von 302 auf 367. Bei Verkehrsunfällen außerhalb geschlossener Ortschaften erhöhte sich die Anzahl der Unfälle nur um 11 auf 931 (plus 1,2 Prozent), die Unfälle mit Personenschaden stiegen im Gegensatz dazu um 20,4 Prozent auf 165. Verkehrsunfälle auf der Bundesautobahn mit Personenschaden nahmen im Jahr 2022 um 39,3 Prozent ab. Bilanz für den Landkreis Tuttlingen Im Landkreis Tuttlingen erhöhte sich die Gesamtanzahl der Verkehrsunfälle im Vergleich zum Vorjahr. Bei 3.186 Unfällen (plus 8,5 Prozent) verunglückten 399 Personen (plus 10,8 Prozent), 97 davon schwer (plus 36,6 Prozent) und drei Personen verloren – wie im Jahr zuvor – ihr Leben. Deutlich rückläufig war die Zahl der Motorradunfälle. Sie nahm gegenüber dem Vorjahr um 34,7 Prozent ab und sank auf 32. Die Anzahl der schwerverletzten Motorradfahrenden stieg von 7 auf 10. Die Unfälle, an denen Lkw beteiligt waren, nahmen um sieben auf 142 ab. Dabei verunglückten 31 Personen, davon wurden 11 schwer verletzt, acht mehr als im Jahre 2021. Bilanz für den Schwarzwald-Baar-Kreis Im Schwarzwald-Baar-Kreis ist die Zahl der Verkehrsunfälle um 9,7 Prozent auf 5454 gestiegen. Bei diesen Unfällen verloren 13 Personen ihr Leben (fünf Motorradfahrer, vier Radfahrer, drei Personen im Zusammenhang mit einem Lkw-Unfall und ein Fußgänger). Die Verkehrsunfälle mit motorisierten Zweiradfahrern weisen eine Zunahme von 23,6 Prozent auf 109 auf. Die Anzahl der Unfälle mit Beteiligung junger Erwachsener blieb von 2021 (452) auf 2022 (449) nahezu gleich, die Anzahl der Getöteten sank bei dieser Personengruppe von drei auf zwei, und die der schwer Verletzten um minus 46,7 Prozent auf 16. Eine traurige Zunahme ist bei den verunglückten Senioren zu verzeichnen, hier stieg die Anzahl der Getöteten von einer Person auf sechs Personen.

Steigerung der Verkehrsunfalltoten um 25 Prozent

Die Zahl der Verkehrsunfälle ist im Jahr 2022 um 8,1 Prozent auf 19.117 gestiegen. Im Schnitt ereigneten sich somit 52 Verkehrsunfälle pro Tag im Zuständigkeitsbereich das Präsidiums. Die Statistik zeigt 16.707 Verkehrsunfälle mit Sachschaden, dies bedeutet eine Steigerung um 7,5 Prozent. Die Zahl der Unfälle mit Verletzen ist sogar um 12,5 Prozent auf insgesamt 2410 Unfälle angestiegen. Dabei erlitten 3033 Menschen Verletzungen. Das bedeutet, dass im Jahr 2022 jeden Tag acht Personen bei Verkehrsunfällen verletzt wurden.

Im Laufe des gesamten Jahres verloren 35 Menschen bei einem Verkehrsunfall ihr Leben, sieben mehr als im Jahr zuvor. Unter den tödlich Verunglückten waren sieben Auto-Insassen, 13 Radfahrer (acht davon trugen keinen Fahrradhelm), neun Motorradfahrer, vier Personen bei einem Unfall mit einem Lastwagen und zwei Fußgänger. Auch bei der Anzahl der Personen, die bei einem Unfall schwerverletzt wurden, ist eine prozentuale Steigerung um 15,3 Prozent auf 511 Personen zu verzeichnen.

Weniger Unfälle auf Autobahnen Ein erfreulicher Rückgang um 38,5 Prozent ist bei der Anzahl der auf den Bundesautobahnen im Präsidiumsbereich verunglückten Personen (96) festzustellen. Die Zahl der Getöteten ging von sechs auf zwei Personen zurück, die der Schwerverletzten sank um 41,7 Prozent auf 14. Unfälle mit Leichtverletzten auf der Bundesautobahn nahmen um 36,5 Prozent auf 80 Personen ab.

Radunfälle nehmen vergangenes Jahr um 18,8 Prozent zu

Unfälle mit Fußgängern: Fußgängerunfälle und folglich auch die Zahl der dabei verletzten Personen nahmen im Jahr 2022 zu. Waren es 2021 noch 208 Unfälle, stieg die Anzahl im Jahr 2021 um 13 (plus 6 Prozent) auf 221. Zwei Fußgänger, vier weniger als 2021, erlitten dabei tödliche Verletzungen. Während im Jahr 2021 noch 202 Fußgänger im Straßenverkehr verletzt wurden, stieg diese Zahl im Jahr 2022 auf 228 Personen.

Die Unfälle, an denen Lastwagen beteiligt waren, blieben mit 979 (plus 6) annähernd auf dem Vorjahresniveau. Vier Menschen (2021: fünf) wurden tödlich, 38 schwer (2021: 35) und 174 (2021: 194) leicht verletzt. Lkw-Unfälle innerhalb von geschlossenen Ortschaften verzeichneten eine Zunahme um 53,2 Prozent auf 95.

Unfälle mit Radfahrern: Nach dem Rückgang der Unfallzahlen mit beteiligten Radfahrern und motorisierten Zweirädern im Jahr 2021 verzeichnete die hiesige Polizei im Jahr 2022 eine deutliche Zunahme. So stieg die Zahl der Radunfälle um 18,8 Prozent von 803 auf 954. Bei den Verkehrsunfällen mit motorisierten Zweirädern stiegen die Unfallzahlen um 14,5 Prozent auf 426 Verkehrsunfälle.

Polizeipräsident Hubert Wörner ist sich sicher: „Insbesondere die Steigerung der Unfälle mit Personenschaden von 12,2 Prozent bei den motorisierten Zweirädern und 21 Prozent bei den Fahrradfahrern unterstreichen die Notwendigkeit unserer Kontrollaktionen in diesem Bereich. Neben den repressiven Maßnahmen ist die polizeiliche Verkehrsprävention eine wichtige Säule zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.“ Bei insgesamt 57 Fahrradkontrollen im Jahr 2022 ergaben sich 2091 Beanstandungen. Des Weiteren wurden bei 180 eingerichteten Motorradkontrollen 1.572 Fahrzeuge kontrolliert und 645 Verstöße festgestellt.

Mit Ausblick auf die kommenden Monate erklärt Wörner: „Im Jahr 2023 werden die Zielgruppen Radfahrer/Pedelec sowie motorisierte Zweiradfahrer einen Schwerpunkt der Verkehrssicherheitsarbeit des Polizeipräsidiums Konstanz darstellen. Die verkehrssichere Ausstattung der Zweiräder, aber auch die Fahrweise der Personen werden hierbei im Fokus stehen.“ Zudem weist er auf die Wichtigkeit eines Fahrradhelmes im Falles eines Unfalls hin.

Unfälle mit beteiligten Senioren steigen um 14,8 Prozent

Auch bei den sogenannten Risikogruppen, dazu zählt die Polizei Kinder, junge Verkehrsteilnehmer und Senioren, sind steigende Fallzahlen zu registrieren.

Verkehrsunfälle mit Kindern: Bei 121 Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Kindern (0 bis 13 Jahre) verunfallten 180 Kinder. Im Jahr 2022 musste der Tod eines Kindes beklagt werden, 17 Kinder sind bei den Unfällen schwerverletzt worden.

Unfälle junger Erwachsener: Die Bilanz der Verkehrsunfälle mit Beteiligung junger Verkehrsteilnehmer (18 bis 24 Jahre) weist eine Zunahme von 2,1 Prozent auf. Die Gesamtzahl der Unfälle stieg um 33 auf insgesamt 1623 im Jahr 2022. Die Anzahl der Todesopfer blieb mit fünf Verstorbenen gleich hoch wie im Jahr 2021. Die Zahl der Schwerverletzten stieg um 13 auf insgesamt 81 (plus 19,1 Prozent), annähernd wie 2021 wurden 406 (2021: 403) Personen leicht verletzt.

Unfälle mit Beteiligung von Senioren: Vor allem bei den Senioren (ab 65 Jahren) ist laut Polizeiangaben eine erhebliche Zunahme um 14,8 Prozent auf 1784 Unfälle zu verzeichnen. Insgesamt 123 Menschen (2021: 109) wurden schwer, 371 (2021: 275) leicht verletzt. 2021 kamen sechs Menschen über 65 Jahre ums Leben, 2022 starben hingegen 16 Senioren. Das entspricht einer Zunahme von 167 Prozent bei den Todesfällen.

„Wenn es zu einem Unfall kommt, erleiden ältere Menschen im Durchschnitt deutlich schwerere Unfallfolgen als jüngere Menschen, egal, ob sie im Auto, mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind. Deshalb setzt unsere Prävention ein besonderes Augenmerk auf die Information der Seniorinnen und Senioren in unserem Präsidiumsbereich“, lässt sich Polizeipräsident Hubert Wörner in der Pressemitteilung zitieren.

Polizei erwischt mehr Fahrer unter Alkoholeinfluss – weniger unter Drogen

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz sind die alkoholbedingten Unfälle um 35,8 Prozent auf insgesamt 364 gestiegen. Fast 40 Prozent dieser Unfälle gingen mit Personenschaden einher. Drei Menschen starben (2021: 4), die Zahl der Schwerverletzten stieg von 25 auf 36 Personen, die Zahl der Leichtverletzten nahm um 48 auf 148 zu.

Von 33 auf 21 – also um 36,4 Prozent – sind die Unfälle zurückgegangen, bei denen ein Unfallbeteiligter unter dem Einfluss von Drogen stand. Drei Personen (2021: sieben) wurden schwer, neun und damit zwölf weniger als 2021 wurden leicht verletzt. Dies bedeutet eine Abnahme um insgesamt 58,6 Prozent.