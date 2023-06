Am ersten Juni-Wochenende lädt Konstanz wieder zum verkaufsoffenen Sonntag (VOS) ein. Über 400 Geschäfte sowie das Lago-Shoppingcenter werden an diesem Tag ihre Türen für Einkaufende öffnen. Doch auch außerhalb der Läden ist am Sonntag viel geboten – von Frühschoppen über Sportangebote bis zu Stadtführungen. Hier eine Übersicht mit den wichtigsten Fragen und Antworten.

Von wann bis wann haben die Läden offen?

Organisiert wird der verkaufsoffene Sonntag von der Händlervereinigung Treffpunkt und der Marketing und Tourismus Konstanz (MTK) GmbH. Generell öffnen die Läden an dem Tag von 13 bis 18 Uhr, informiert Treffpunkt-Vorstand Daniel Hölzle.

„Länger dürfen sie an einem Sonntag gar nicht ohne Sondergenehmigung öffnen“, fügt er an. Wer allerdings früher schließen oder gar nicht teilnehmen möchte, könne dies tun. Hölzle: „ Die Teilnahme am verkaufsoffenen Sonntag ist freiwillig.“

Daniel Hölzle, Vorsitzender der Händlervereinigung Treffpunkt Konstanz, erklärt, dass am Sonntag, 4. Juni, von 13 bis 18 Uhr gebummelt werden kann. | Bild: Scherrer, Aurelia | SK-Archiv

Was ist in der Konstanzer Innenstadt geboten?

Ein Tag mit „spannenden Aktionen und attraktiven Angeboten“ – so bewirbt die MTK den 4. Juni auf ihrer Internetseite. Dazu gehören beispielsweise das Floorballspielen (eine Art Hockey ohne Eisfläche) auf dem Augustinerplatz, Infostände von Feuerwehr und Verkehrswacht sowie Stadtführungen.

Eine Themenführung – unter dem Titel „Wuostgräben und andere stille Örtchen“ – sei sogar kostenlos und findet um 14 und um 16 Uhr statt. Los geht‘s am Kaiserbrunnen auf der Marktstätte. Außerdem gebe es laut Daniel Hölzle die gewohnten Mitmachaktionen wie Tombolas oder Glücksräder.

Verdi übt Kritik am verkaufsoffenen Sonntag Damit die Einen ihren freien Tag mit Bummeln und Shoppen verbringen können, müssen Andere arbeiten. Nicht zuletzt deshalb stoßen verkaufsoffene Sonntage nicht überall auf Gegenliebe. Besonders die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi spricht sich ausdrücklich gegen den zusätzlichen Einkaufstag aus. Ihre Argumente dafür sind vielfältig.

Markus Klemt, Gewerkschaftssekretär im Handel für den Bezirk Südbaden Schwarzwald, betont: „Der Schutz von Familie und Beziehung steht bei uns ganz oben.“ Ebenso wie die Beteiligung am öffentlichen Leben. Außerdem seien die Öffnungszeiten unter der Woche lang genug, was einen zusätzlichen Einkaufstag obsolet mache. „Man kann den Euro auch nur einmal ausgeben“, ergänzt Klemt.

Was er damit meint? „Wer sein Geld am Sonntag ausgibt, gibt es in der Folgewoche nicht mehr aus.“ Erfahrungsgemäß brächen die Umsätze im Handel in der darauffolgenden Woche ein, so Klemt. Auch Kirchen und Familienverbände setzen sich für den Erhalt der Sonntagsruhe ein. Speziell dafür sei 2006 die Allianz für den freien Sonntag gegründet worden, welcher auch Verdi angehöre, erklärt Markus Klemt.

Frühschoppen, Stadtführung, Fanfarenzug, ...

Auch dieses Jahr öffnet die Narrengesellschaft Niederburg wieder den Pulverturm und organisiert ein buntes Programm für alle Neugierigen. Ab 12 Uhr können Besucher dorthin zum Frühschoppen, begleitet von der Stadlband des Musikvereins Wollmatingen und deftigem Mittagessen.

Für Kinder soll es Basteltische geben. Ab 15 Uhr bietet Historiker Daniel Groß Führungen zum Konstanzer Baudenkmal an, außerdem soll der Fanfarenzug der Niederburg nachmittags seine Runden drehen.

Wie ist die Parksituation beim Verkaufsoffenen Sonntag?

Mitorganisator und Treffpunkt-Vorstand Daniel Hölzle informiert: „Es stehen alle Parkplätze wie gewohnt zur Verfügung.“ Erfahrungsgemäß sei das Parken am VOS noch nie ein großes Thema gewesen, da viele Menschen laut Hölzle an diesem Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Rad anreisen. Dies wird auch von den Organisatoren empfohlen.

Besondere Highlights der Internationalen Bodenseewoche

Doch das ist nicht alles: Der VOS findet im Rahmen der Internationalen Bodenseewoche (IBW) statt. Diese dreht sich rund um das Thema Wassersport – von Einbaum-Regatta, Wassershows, einem maritimen Markt bis hin zu Oldtimer-Yachten. Für kommenden Sonntag stehen dabei verschiedene Highlights auf dem Programm, darunter eine Wasserski-Show vor dem Stadtgarten ab 10.30 Uhr oder die Präsentation ferngesteuerter Schiffe im Hafen ab 12 Uhr.

(Archivbild): Bei der Internationalen Bodenseewoche dreht sich alles um Wassersport. | Bild: Robert Hahn Bauer

Eine zusätzliche Besonderheit ist der Maritime Markt, der im Zuge der IBW auf der Hafenmeile aufgebaut sein wird. Dort können Besucher unter anderem Yacht-Zubehör und verschiedene Wassersportartikel kaufen. Auch Live-Musik und Essensstände sind vorgesehen.