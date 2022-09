Laut Polizeiangaben sind 25.000 Besucher im Stadion am Bodensee dabei, als Die Ärzte am Wochenende auftreten. In Konstanz hat die Kult-Band im Rahmen ihrer „Buffalo Bill in Rom Tour 2022“ am Samstag, 10. September, gemacht.

Ebenfalls vor Ort ist SÜDKURIER-Fotograf Oliver Hanser, der in zahlreichen Bildern festhält, wie die Besucher den Abend erlebt haben.

Schon seit über 13 Jahren hatte die Berliner Band nicht mehr in Konstanz gespielt. Das ist auch Veranstalter Dieter Bös von Kokon Entertainment nicht entgangen. Im Vorfeld des Abends meinte er gegenüber dem SÜDKURIER: „Es wird Zeit, dass sie wiederkommen.“

Wie verlief der „Tag am See“ mit den Ärzten?

Doch bevor die drei Punkrocker die Stage im Bodenseestadion betreten, dürfen dort auch noch zehn Gewinner der Backstage-Tour Bühnenluft schnuppern. Was die Fans bei dieser Führung erfahren und was die Fans dem Konstanzer Lokalchef Torsten Lucht auf dem Weg zum Veranstaltungsgelände zu erzählen haben, lesen Sie in diesem Artikel, der den Tag zusammenfasst.

Und wie war das Konzert der Berliner Band?

Wie war der Auftritt der Ärzte? Die Band zeigte sich um Konstanzer Publikum jedenfalls beeindruckt. „Ich hätte heute auch Eintritt gezahlt, um euch zu sehen“, erklärte Sänger und Gitarrist Farin Urlaub zwischen zwei Songs – wie Redakteur Norbert Faulhaber vor Ort miterlebte. Seine Konzert-Rezension können Sie hier in voller Länge lesen.