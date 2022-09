Konstanz vor 5 Stunden

Konzert-Fieber! Die Ärzte laden rund 25.000 Fans zur Sprechstunde in Konstanz

Seit dem Rock am See 2008 gab es kein Konzert der „besten Band der Welt“ mehr in der Konzilstadt. Jetzt kehren die Berliner endlich zurück. Zeit für einen Rückblick auf frühere Auftritte der Punkrocker am Bodensee.