von Julia Sondermann und Jörg-Peter Rau

Vorfreude beim Camping

Vor Ort auf dem Konstanzer Flugplatz: Hier übernachten zahlreiche Seenachtfest-Besucher, die extra angereist sind, um beim größten Fest am Bodensee dabei zu sein. Wir haben sie besucht und zeigen in diesem Artikel die Eindrücke vom Campingplatz.

Stimmung: Vorfreude bei Camping-Gästen auf dem Konstanzer Flugplatz. Dank Bus-Shuttle kommen sie bequem zum Fest und nachts auch wieder zurück. | Bild: Hanser, Oliver

Erste Eindrücke des Fests

Tausende Menschen strömen nach Konstanz zum Seenachtfest. Das Festgelände am Hafen, im Stadtgarten, an der Seestraße und auf Klein Venedig füllt sich am Nachmittag mehr und mehr mit Gästen. Das zeigen auch diese Fotos vom Beginn des Festtags.

Ansturm: Besucher strömen von am mittleren Nachmittag und frühen Abend in Massen in den Stadtgarten, von der Marktstätte aufs Festgelände und in den Bereich rund ums Konzil. | Bild: Simon Wöhrle

Seestraße als Familienmeile

Beim Seenachtfest ist die Seestraße ein beliebtes Ziel für Familien. Hier gibt es Spiel und Spaß für Groß und Klein – und beim großen Finale, dem Feuerwerk, natürlich auch für Jung und Alt einen tollen Blick auf den See. Hier sind die Bilder vom Samstag.

Staunenswert: Die Seifenblasen-Show fasziniert die Besucher in der Seestraße. All das macht eben auch das Seenachtfest aus. | Bild: Scherrer, Aurelia

Treffpunkt im Stadtgarten

Zwei Sommer mussten ohne Seenachtfest verstreichen. Nun strömen die Besucher wieder in den dekorierten Stadtgarten, um gemeinsam das Fest zu erleben. Rund im die Musikmuschel herrscht gute Stimmung, wie diese Fotos des Abends zeigen.

Treffpunkt: Im Stadtgarten ist beste Stimmung beim Seenachtfest. Viele nutzen die Zeit vor dem Feuerwerk, um entspannt etwas zu essen oder zu trinken. Oder um sich einfach ein bisschen auszuruhen. | Bild: Scherrer, Aurelia

Wasserski-Show auf dem See

Dieser Anblick raubt vielen Zuschauern den Atem: Am Seenachtfest-Samstag findet nämlich auch endlich wieder die beliebte Wasserski-Show im Konstanzer Trichter statt. Die schönsten Bilder der sportlichen Glanzleistung können Sie hier sehen.

Akrobatik: Die Wasserski-Show des DCMC ist einmal mehr ein Höhepunkt. Nicht einmal Niedrigwasser kann die talentierten Sportler ausbremsen. | Bild: Hanser, Oliver

Konstanzer Hafen als Flaniermeile

Der Konstanzer Hafen wird beim Seenachtfest zur Flaniermeile mit einem Markt. Neben landestypischen Spezialitäten gibt es an den verschiedenen Ständen allerlei für die tausenden Besucher zu entdecken. Hier gibt‘s alle Bilder von der Hafenstraße.

Begegnungszone: Die Hafenstraße verbindet mehrere Fest-Schauplätze, hier treffen sich flanierend die Seenachtfest-Besucher. | Bild: Hanser, Oliver

Große Party auf Klein Venedig

Auf dem Areal Klein Venedig feiern beim Seenachtfest meist die Jungen und die Junggebliebenen gemeinsam. Natürlich ist auch in diesem Jahr der SÜDKURIER mit der Kamera dabei gewesen – und hat diese Fotos von der ausgelassenen Party mitgebracht.

Partyzone: Auf Klein Venedig wird es im Laufe des Abends immer voller. Besonders beliebt sind neben den Musik- und Discoevents die Fahrten mit dem Riesenrad. | Bild: Simon Wöhrle

Feuerwerk an der Kunstgrenze

Das große Feuerwerk, das beim Seenachtfest am späten Abend gemeinsam mit dem Kreuzlinger Fantastical abgefeuert wird, ist der Höhepunkt des größten Volksfests am Bodensee. Bilder des Spektakels über dem Bodensee sind in dieser Story zu finden.