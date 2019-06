Konstanz vor 2 Stunden

So unterschiedlich reagieren die Menschen auf das mögliche Ende des Konstanzer Seenachtfests

Die Stadt möchte das Seenachtfest in seiner aktuellen Form eindampfen. Sie arbeitet an der vorzeitigen Auflösung der Verträge mit dem Veranstalter. Doch wie reagieren die Menschen in Konstanz auf das Vorhaben der Verwaltung? Wir haben uns in der Stadt umgehört.