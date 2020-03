Konstanz vor 2 Stunden

Die Auslastung des Bodenseeforums ist 2019 gestiegen, der Erlös wird voraussichtlich etwas höher sein als erwartet

Laut jüngsten Zahlen fanden in den ersten neun Monaten 2019 so viele Veranstaltungen statt, wie im gesamten Jahr 2018. Das Bodenseeforum profitiert dabei von einem starken September. Im laufenden Jahr macht die Sorge vor der Corona-Ausbreitung aber auch vor dem Haus am Seerhein nicht Halt.