Singen vor 4 Stunden

Stadthalle macht 2,73 Millionen Euro minus – und keinen stört es

Der Eigenbetrieb Kultur und Tourismus Singen rechnet für das nächste Jahr mit 2,73 Millionen Euro minus. Was beim Bodenseeforum in Konstanz regelmäßig für Aufregung sorgt, steht in Singen nicht zur Debatte – denn die Stadt will sich diesen Veranstaltungsort leisten.