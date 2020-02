Allensbach hat nun einen Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen – unter Vorbehalt, dass der Kreisverband dem am 13. April bei der Kreismitgliederversammlung in Stockach noch zustimmt.

Wie aus einer Pressemitteilung von Jürgen Saegert hervorgeht, haben sich Bürger aus Allensbach und Ortsteilen zusammengefunden, um den Ortsverband zu gründen.

Allensbacher Ortsverband einstimmig gegründet

Unter den Vorstandsmitgliedern ist Jürgen Saegert. Er war bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr Kandidat der Bunten Liste; und er ist Mitglied des Kreisverbands der Grünen.

Ebenso auf der Bunten Liste stand Daniela Zepke. Sie ist nun ebenfalls Teil des Grünen-Vorstands in Allensbach wie Ursula Lommen und als Beisitzer Dennis Barth.

Der Allensbacher Ortsverband sei mit den Stimmen aller Allensbacher Grünenmitglieder einstimmig gegründet worden, geht aus der Pressemitteilung hervor.

Zusammenarbeit mit der Bunten Liste

Der Zustimmung zur Gründung des Ortsverbands sei eine rege Diskussion über die Zusammenarbeit „mit der grünaffinen Bunten Liste in Allensbach„ vorausgegangen, die drei Sitze im Gemeinderat hat.

Die Grünen-Mitglieder hätten sich einheitlich dafür ausgesprochen, eine intensive Zusammenarbeit mit der Bunten Liste zu suchen.

Der neue Ortsverband möchte nun an die gute Arbeit der Bunten Liste anknüpfen, die in den vergangenen knapp 26 Jahren einen wichtigen kommunalpolitischen Beitrag geleistet habe und nach wie vor leiste. Mit ihr solle gemeinsam grüne Politik in Allensbach weiter vorangebracht werden.

Immer mehr grüne Ortsverbände

Die vermehrten Gründungen von grünen Ortsverbänden haben ihren Ursprung in stark steigenden Mitgliederzahlen der Partei im Landkreis. So ist zuletzt in Stockach ein Ortsverein entstanden und auch in Steißlingen ist eine Gründung geplant.

In Konstanz allerdings sollte keine Parallelstruktur zur dortigen Freien Grünen Liste entstehen. Neben der Möglichkeit, grüne Politik über den kommunalen Bereich hinaus zu gestalten, stehen den Ortsvereinen durch den Kreis- und Landesverband organisatorische Hilfen zur Verfügung.