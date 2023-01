Er hat schnell den Ernst der Lage erkannt und sofort eingegriffen, als ein anderer Mann Hilfe benötigte: In Konstanz hat ein 53-Jähriger am Sonntagnachmittag, 1. Januar, Erste Hilfe geleistet und so ein Leben gerettet. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Ein 80-Jähriger hatte sich an Neujahr zu einem Spaziergang entlang der Seestraße aufgemacht. Gegen 15 Uhr kippte der Senior im Bereich des Yachthafens jedoch plötzlich um und blieb reglos auf dem Boden liegen. Ein medizinischer Notfall!

Und dieser blieb glücklicherweise nicht unbemerkt: Ein in der Nähe auf einer Bank sitzender 53-Jähriger leistete sofort Erste Hilfe bei dem bewusstlosen Mann. Bis zum Eintreffen eines Arztes führte er die Herzdruckmassage durch und rettete dem 80-Jährigen so das Leben.