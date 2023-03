Am Freitagmittag ist es gegen 12 Uhr zu einem schweren Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Wie die Polizei informiert, ist deshalb die Bundesstraße B34 zwischen Gottmadingen und Bietingen komplett gesperrt. Die Unfallstelle liegt zwischen dem Kreisverkehr am Ende der Autobahn 81 und der Einmündung der Landesstraße L 190, die von Randegg her kommt. Die Straßenmeisterei leitet den Verkehr großräumig um.

Vor Ort zeigt sich, dass der Aufprall der beiden Fahrzeuge heftig gewesen sein muss. Die beiden Autos sind total demoliert, Kleinteile liegen weiträumig verstreut auf der Fahrbahn und in den angrenzenden Banketten.

Auch das zweite an dem Unfall beteiligte Auto wurde bei dem Zusammenstoß komplett demoliert. | Bild: Freißmann, Stephan

Laut ersten Informationen der Polizei vor Ort waren drei Krankenwagen und zwei Notarztfahrzeuge im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort, zunächst um einen Notarzt rasch an die Unfallstelle zu transportieren. Katrin Rosenthal, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz, sagt, dass drei Personen verletzt worden seien, jedoch jeweils unterschiedlich schwer.

Feuerwehr rettet eine eingeklemmte Person

Auch die Gottmadinger Feuerwehr war im Einsatz. Thomas Schleicher, stellvertretender Kommandant der Gottmadinger Gesamtwehr, berichtete vor Ort, dass von den drei Insassen der Fahrzeuge eine Person eingeklemmt gewesen sei. Die Feuerwehrleute hätten diese Person befreit und dem Rettungsdienst übergeben.

Ein Rettungshubschrauber der Deutschen Rettungsflugwacht war ebenfalls im Einsatz. | Bild: Freißmann, Stephan

Die Straße ist weiterhin gesperrt. Laut Polizeisprecherin Rosenthal ist ein Sachverständiger an der Unfallstelle, um den genauen Hergang zu rekonstruieren.

Wir berichten, sobald es neue Informationen gibt.