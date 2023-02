Die Polizei sucht die 21-jährige Jasmin aus Eigeltingen-Heudorf. Sie konnte am vergangenen Sonntag, 19. Februar, weder durch ihre Familie, noch durch Freunde kontaktiert werden und wurde daraufhin als vermisst gemeldet, wie das Präsidium in Konstanz am Mittwochabend mitteilt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass ihr etwas zugestoßen ist oder sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Denn erste Ermittlungen an der Wohnanschrift sowie im näheren Umfeld hätten bislang keine plausible Erklärung für ihre Abwesenheit ergeben.

Die 21 Jahre alte Jasmin aus Eigeltingen wird vermisst. | Bild: Polizeipräsidium Konstanz

Jasmin ist 21 Jahre alt, circa 1,52 Meter groß und hat laut Personenbeschreibung der Polizei schulterlange, dunkelblonde Haare und blaugraue Augen. Sie trägt ein auffälliges Septum-Piercing an der Nase. Sie nutzt einen schwarzen Toyota Corolla mit Kennzeichen KN-JC 128.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Vermisstenfahndung, Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.