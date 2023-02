Wo ist Helmut M. aus Radolfzell? Diese Frage versucht derzeit die Polizei zu beantworten. Wie sie in einer Pressemitteilung schreibt, habe der 75-Jährige am Sonntag gegen 10 Uhr seine Wohnung im Bereich der Konstanzer Straße in Radolfzell verlassen, um einen Spaziergang zu unternehmen. In der Regel verlaufe ein solcher entlang des Sees. Nachmittags habe er wieder zurück sein wollen. Doch er tauchte nicht auf, sei stattdessen verschwunden.

Aufgrund des Gesundheitszustandes des Mannes, der an einer beginnenden Demenz und einer diabetischen Erkrankung leide, müsse davon ausgegangen werden, dass sich der 75-Jährige in einer hilflosen und eventuell auch lebensbedrohlichen Lage befindet. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei mit Hundestaffel und einem Polizeihubschrauber sowie mit DRK-Rettungskräften hätten bislang nicht zum Auffinden des 75-Jährigen geführt.

So sieht Helmut M. aus

Wie die Polizei weiter berichtet, habe der Mann sich mutmaßlich auf einen Spaziergang in Richtung Seestraße, Richtung Mettnau oder sonst entlang des Sees begeben. Möglicherweise sei er auch in den Bereich der Weinburg gelaufen. Helmut M. habe zum Zeitpunkt seines Verschwindens einen blauen Anorak, eine Jeanshose sowie eine graue Woll-Strickmütze getragen. Er sei etwa 173 Zentimeter groß, schlank, habe kurze graue Haare und sei Brillenträger.

Mit diesem Bild sucht die Polizei nach dem Vermissten. | Bild: Polizei

Hinweise zu dem Vermissten nimmt das Kriminalkommissariat Konstanz unter der Telefonnummer 07531 9950, das Polizeirevier Radolfzell unter der Telefonnummer 07732 950660 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.