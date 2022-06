Bad Säckingen vor 1 Stunde Schon wieder Feuerwehreinsatz wegen herrenloser Boote auf dem Rhein Suche nach Personen in Not zwischen Bad Säckingen und Schwörstadt wird nach drei Stunden abgebrochen.

Erneut mussten die Feuerwehren am Samstag wegen vermisster Boote auf dem Rhein ausrücken. Das Bild stammt vom Einsatz am Rhein bei Schwörstadt am 17. Mai 2022. | Bild: Obermeyer, Justus