von Ingrid Böhm-Jacob

„Da gehen Sie am besten in den zweiten Stock hoch“, rät Brigitte Rost einem älteren Herrn, der am geöffneten Eingangsfenster im sozialen Rathaus um Amtshilfe anfragt. Die zu leisten, ist zwar nicht der Job der beiden Frauen, die an diesem Montagvormittag dort im Einsatz sind. Doris Bauer und Brigitte Rost machen es aber gerne und ehrenamtlich als Ansprechpartnerinnen in der Freiwilligenagentur.

Persönlicher Kontakt mit den Menschen

Sind sie im Dienst, öffnen sie schon allein deshalb das Fenster, damit es einen persönlichen Kontakt mit den Menschen gibt, die hier ein und aus gehen. Mit ihrem kostenlosen Extraservice sehen sie sich als „Anlaufstelle fürs Amt“, meint Doris Bauer begeistert. Sie gehört mittlerweile zehn Jahre zum ehrenamtlichen Team und kann sich mit als Geburtshelferin der Freiwilligenagentur betrachten, die 2020 ihr Zehnjähriges hat.

Jahr für Jahr weiterentwickelt

Die Freiwilligenagentur hat sich Jahr für Jahr weiter entwickelt und Brigitte Rost, die ebenfalls schon neun Jahre mitwirkt, sieht sie auch etabliert im Leben der Stadt. Immer wieder an die Öffentlichkeit zu treten, erweist sich aber erfahrungsgemäß als wichtig, sonst gerät das Angebot der Agentur schnell in Vergessenheit.

Es gelten neue Öffnungszeiten

Die Freiwilligenagentur hat sich neue Öffnungszeiten gegeben. Denn sie werde nachmittags nicht so besucht, wie es sich Leiterin Stefanie Franosz erhofft hat. "Die Leute, die sich erkundigen, ob es für sie ein passendes Angebot gibt, oder ihre Zeit für andere zur Verfügung stellen wollen, können auch vormittags kommen, weil sie meist nicht berufstätig sind", beobachtet Franosz. Außerdem ist die Freiwilligenagentur als Vermittlungsbörse auch per Telefon und E-Mail erreichbar, erklärt die Leiterin.

20 Kontakte intensiv gepflegt

Sie zeigt sich mit der Entwicklung der Einrichtung sehr zufrieden, auch durch eigene Veranstaltungen und das Café der Agentur, in dem in lockerer Rund beraten wird. Vor allem soziale Organisationen suchen in der Freiwilligenagentur nach Ehrenamtlichen für begleitende Aufgaben, eine Öffnung in die Breite hält Franosz weiterhin für erwünscht. 40 bis 50 Kontakte zu Diensten und Organisationen bestehen etwa, davon werden 20 intensiv gepflegt. Der regelmäßige Informationsaustausch gilt für die Freiwilligenagentur als Schlüssel zum Erfolg.

Einige Stammkunden suchen Hilfe

Stammkunden in der Freiwilligenagentur sind die Tagespflege der Caritas, die stets nach Betreuern beim Essen suchen, die Diakonie, die für ihren Frühstückstreff Helfer braucht, und der Tafelladen, der stets auf Suche nach ehrenamtlichen Fahrern ist. Auch das Schatzkästlein der Arbeiterwohlfahrt hat Bedarf, und die Nachbarschaftshilfe kommt auf die Freiwilligenagentur zu. Die Grünen Damen im Krankenhaus hoffen zudem auf Verstärkung ihres Teams. Stets handelt es sich um gelegentliche freiwillige Unterstützung.

Öffnungszeiten der Freiwilligenagentur im Bürgertreffpunkt Gambrinus sind: Montags, 10 bis 12 Uhr, und donnerstags, 11 bis 13 Uhr. Informationen gibt es unter Telefon 07623/954 63 oder per E-Mail

(info@freiwilligenagentur-rheinfelden.de).