Rheinfelden Der erste Nähkurs des Awo-Ortsvereins Minseln war innerhalb von zehn Minuten ausgebucht

Selber Schneidern liegt wieder im Trend. Das belegt der Ansturm auf die Nähmaschinen beim Nähkurs der Arbeiterwohlfahrt in Minseln. Einige Teilnehmerinnen haben uns erzählt, warum sie mitmachen.

Der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Minseln hält eine ganze Reihe von Freizeitangeboten bereit: Konzerte, Ausflüge, Orchideen umtopfen, Weihnachtsfeier, Rückengymnastik, Malen, Nähen und ab kommendem Herbst auch Hatha Yoga. Der Ortsverein versteht es, für fast alle Generationen etwas zu bieten. Und: Die Nachfrage ist sehr groß.

Aktuell trifft sich eine Handvoll Damen in der Begegnungsstätte im Rathaus, um sich – und auch ihren Liebsten – beim Nähkurs etwas Gutes zu tun. In kofferähnlichen Gepäckstücken haben sie ihre Nähmaschinen mitgebracht. Die bunten Stoffe hat Yvonne Schulze mit dabei, sie ist die Kursleiterin. Nähen ist ihr großes Hobby, die gelernte Erzieherin hat vor sechs Jahren damit angefangen und sich alles selbst beigebracht. „Ich sah so tolle Schnittkonstruktionen, Kleider für Kinder und Erwachsene, das hat mich interessiert. Ich kaufte mir eine Nähmaschine und habe es ausprobiert. Es waren einfache Nähwerke wie ein T-Shirt oder ein Umhängebeutel“, erzählt die junge Mutter. Längst traut sie sich an Blazer, Hosen und Abendkleider heran.

Immer wieder wurde die Minsler Bürgerin auf ihre selbst genähten Kleidungsstücke angesprochen und so entstand die Idee, anderen zu zeigen wie das funktioniert. Beim Awo-Ortsverein ist sie auf offene Ohren gestoßen und seit Februar dieses Jahres stehen „Nähen für Jung und Alt“ auf dem Programmangebot. „Meine Oma hat viel genäht und das Ergebnis hat mich als Kind schon immer fasziniert. Daheim habe ich öfters mal die Nähmaschine benutzt, aber es fehlten einfach wichtige Kenntnisse und hier im Kurs macht es gemeinsam Spaß“, gerät Viktoria Heggenberger ins Schwärmen.

Aus einem ganz bestimmten Grund besucht Ann-Kathrin Zerfass den Kurs in Minseln: „Ich heirate im nächsten Jahr und ich möchte eine Do it yourself Hochzeit.“ Sie verrät schmunzelnd, was das bedeutet: „Tischdecken, Servietten und Accessoires nähe ich für das große Fest. Das Hochzeitskleid ist mir zu viel, da wage ich mich nicht heran, ich bin nämlich ein blutiger Anfänger.“ Yvonne Schulze freut sich über die positive Resonanz, schließlich war der erste Kurs innerhalb von zehn Minuten ausgebucht. Die daraus resultierende Warteliste wird jetzt Schritt für Schritt abgearbeitet. Die große Nachfrage erklärt Schulze so: „Es gibt so schöne Stoffe, und daraus sein Unikat herzustellen, das wollen immer mehr Frauen.“ Ein Mann hat sich bislang noch nicht zum Nähkurs angemeldet, aber, so die Kursleiterin: „Was nicht ist, kann ja noch werden.“

Klaus Weber steht an der Spitze des Awo-Ortsvereins Minseln und er erzählt, wie das Kursangebot zustande kommt: „Wir überlegen in den Vorstandssitzungen gemeinsam, ob es neue Ideen gibt. Es kann aber auch sein, dass Menschen auf uns zukommen und fragen, ob wir unseren Raum dafür zur Verfügung stellen. Wenn das Angebot unter dem Mantel der Awo stattfinden kann und ein Zeitfenster dafür gefunden wird, wird der Kurs öffentlich ausgeschrieben.“ Grundsätzlich öffne der Verein seine Begegnungsstätte gerne für neue Angebote oder Zielgruppen. Mittlerweile müsse man aber aufpassen, dass der Raum, der auch anderweitig genutzt wird, noch für spezielle Angebote frei ist, so Weber.