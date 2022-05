Das schwere Gewitter in der Nacht auf Montag blieb nicht ohne Folgen: Der Blitz schlug in den Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Ortszentrum von Murg. Das Gebäude geriet in Brand.

Mehr als 80 Rettungskräfte waren im Einsatz und konnten wahrscheinlich im letzten Moment einen Vollbrand verhindern. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Personen wurden nicht verletzt.

Vollalarm kurz vor 23 Uhr

Punkt 22.47 Uhr wurden die Kräfte der Feuerwehr Murg per Meldeempfänger wegen eines Wohnungsbrands alarmiert. Zunächst sei der Vorfall als Wohnungsbrand der Klasse 2 eingestuft worden, weshalb nur der Ausrückebereich Süd verständigt worden sei, teilte Frank Szillat mit, Sprecher der Feuerwehr Murg.

Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen, stellten sie massive und pulsierende Rauchentwicklung sowie Feuerschein im Bereich des Dachstuhls des Hauses unweit der Kirche St. Magnus fest. Um 22.56 Uhr wurde deshalb Vollalarm ausgelöst, auch die Feuerwehrabteilungen aus Oberhof und Hänner sowie ein Löschzug aus Bad Säckingen wurden zur Brandstelle gerufen.

Über 80 Rettungskräfte waren in der Nacht auf Montag im Einsatz, um den Brand in dem Wohnhaus zu bekämpfen. | Bild: Aaron Huber/DRK Wehr.

„Es war ein Dachstuhlbrand, der kurz vor der Durchzündung gestanden hat“, schildert Szillat die Lage. „Nur wenig später und der Dachstuhl wäre komplett in Flammen gestanden.“

Um den Brand gezielt bekämpfen zu können, verschafften sich zwei Angriffstrupps über eine Dachluke Zugang zur Brandstelle. Bei Nullsicht und massiver Hitze wurde im Dachspeicher das Feuer bekämpft. Der Löschangriff habe rasch Wirkung gezeigt, so dass nach einigen Minuten das Feuer unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung auf die Wohnungen habe verhindert werden können, berichtet die Feuerwehr auf ihrem Facebook-Account.

Dach musste geöffnet werden

Über die Drehleiter der Feuerwehr Bad Säckingen wurde das Dach an einigen Stellen geöffnet, um gezielt Glutnester ablöschen zu können. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch einige Stunden hin, da der komplette Speicher durch die Einsatzkräfte in mühevoller Handarbeit ausgeräumt werden musste.

Im weiteren Verlauf wurde das Technische Hilfswerk Laufenburg gerufen, um das Dach provisorisch abzudecken. Auch dies wurde von der Bad Säckinger Feuerwehr mit der Drehleiter unterstützt. Nach mehrmaliger Kontrolle mit der Wärmebildkamera verließen die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle gegen 5 Uhr morgens.

Laut Feuerwehrsprecher Frank Szillat waren mehr als 80 Rettungskräfte im Einsatz: Neben der Feuerwehr Murg mit drei Abteilungen und einem Löschzug der Feuerwehr Bad Säckingen auch das Technische Hilfswerk Laufenburg, DRK-Einheiten aus Wehr und Rickenbach und ein Notarzt. , Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren aus Murg und Bad Säckingen sowie das THW aus Laufenburg und das DRK waren im Einsatz.