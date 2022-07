Waldstrategie Baden-Württemberg

Der Wald in Baden-Württemberg soll klimastabil und zukunftsfähig aufgebaut werden. Die Strategie verdichtet die komplexen Fragestellungen immer weiter, bündelt die unterschiedlichen Perspektiven und stellt einen Orientierungsrahmen für alle am Wald beteiligten Gruppen dar. Auf der Basis von Themenfeldern, Zielen und Handlungsfeldern soll ein konkretes Set an Maßnahmen in die Umsetzung gegeben werden.