Die Gemeinschaftsschule Hotzenwald ist seit 2014 Naturpark-Schule. Damals war sie eine der drei ersten zertifizierten Schulen. Nun wird das Projekt von den Grundschulen auf die Sekundarstufe ausgeweitet. Auch hier ist die Gemeinschaftsschule am Pilotprojekt beteiligt. Was sich jetzt ändert, erfahren Sie hier.

Nachdem auf dem Hotzenwald die Umstrukturierungen im Schulbereich abgeschlossen sind, ist wieder Platz, kreative Energie in zukunftsweisende, schulbegleitende Projekte zu stecken. Hierzu gehört für die Gemeinschaftsschule (GMS) Hotzenwald nach wie vor das Kooperationsprojekt mit dem Naturpark Südschwarzwald: Naturpark-Schule.

Der Naturpark Südschwarzwald hat bisher nur Grundschulen als Naturpark-Schulen zertifiziert, da es hierfür bereits seit 2014 verbindliche Kriterien gibt. Die GMS Hotzenwald war mit ihrer Primarstufe bereits 2014 Vorreiter im Projekt als eine der ersten drei zertifizierten Naturpark-Schulen. Diese Zertifizierung ging an die nun neu entstandene Grundschule Rickenbach über, wo die bisher erarbeiteten Inhalte der Naturpark-Schule weiterentwickelt werden.

Als eine „Schule für alle“ sei die Gemeinschaftsschule Hotzenwald immer daran interessiert gewesen, dieses Projekt auch für die Sekundarstufe anbieten zu können. Von Beginn an hat sie in enger Kooperation mit dem Naturpark Südschwarzwald an der Entwicklung von verbindlichen Qualitätskriterien gearbeitet. In einem Schulbeschluss, sozusagen als guten Vorsatz für das Jahr 2018, wurden im Januar die konkreten Projektziele und -inhalte für die Klassen fünf bis acht festgeschrieben. Jede Klasse durchläuft im Laufe eines Schuljahres ein meist mehrtägiges Modul. Die Themen dieser Module bilden sich fächerübergreifend aus den Bezügen der Schule zu ihrer Region und haben einen hohen lebenspraktischen Bezug.

Eines der Qualitäts-Kriterien ist die Einbeziehung außerschulischer Experten, die für die Schüler aus dem Fundus ihrer praktischen Arbeitserfahrung schöpfen können. Für das Modul „Höhenlandwirtschaft“ der Klasse fünf ist dies zum Beispiel der Hof Thiel in Herrischried. In Klasse sechs geht es ganz praktisch um den Erhalt der typischen Offenlandschaft, in Kooperation mit der TEN Academy Freiburg. Die Klassen sieben entdecken auf ihren Klassenfahrten jeweils eine andere Nationale Naturlandschaft. Stärker als in der Grundschule sind die Schüler der Sekundarstufe in die Gestaltung der Module mit einbezogen. Somit liefern Naturpark-Schulen einen wichtigen Beitrag im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Im November diesen Jahres hat die GMS Hotzenwald erstmals die Möglichkeit, sich mit den 2018 durchgeführten Modulen um eine Zertifizierung als weiterführende Naturpark-Schule unter den neuen Kriterien zu bewerben. Wiederum ist sie hierbei eine der ersten Schulen auf diesem Weg.

