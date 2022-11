9.45 Uhr Besuch im ZF-Forum, zwischendurch SPD-Parteitag in der Messe, 14 Uhr Händeschütteln beim VfB: Der Besuch von Kanzler Olaf Scholz am Samstag ist minutiös geplant. Und weil so ein Kanzlerbesuch auch immer mit einer erhöhten Gefährdungslage einhergeht, arbeiten Sicherheitskräfte des Bundeskriminalamts (BKA) gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Ravensburg seit Wochen im Hintergrund an einem weitestgehend geheimen Konzept. Das Ziel: Friedrichshafen soll möglichst sicher sein, wenn der Kanzler kommt.

„Taktische Details zu den Einsatzkräften und Planungen kommunizieren wir nicht“, lässt Polizeisprecher Simon Göppert vom Polizeipräsidium Ravensburg wissen. Das Polizeipräsidium Ravensburg koordiniere den Einsatz in Absprache mit den Schutzpersonen, so der Sprecher. Die Schutzperson – in diesem Fall der Kanzler – wird bei Reisen und Veranstaltungen stets von seinen Personenschützern begleitet. Die wiederum stammen aus Sicherheitsgruppe (SG) des BKA, denn das ist für die Sicherheit und den Schutz der Verfassungsorgane zuständig.

Innenräume werden vorher begutachtet

Dazu gehört laut BKA nicht nur der unmittelbare Personenschutz, sondern auch die Sicherung der Innenräume, die der Kanzler betritt. „Diese werden vorab vom Personenschutzteam begutachtet und weitere Schutzmaßnahmen mit der örtlichen Polizei abgestimmt“, heißt es beim BKA. Für Außenbereiche hingegen ist die Bundespolizei zuständig, also wird auch diese am Samstag in Friedrichshafen präsent sein, beispielsweise vor der Messe oder in der Löwentaler Straße vor dem ZF-Forum.

Bereits wenn der Kanzler morgens landet, wird es ein Großaufgebot an Sicherheitskräften am Flughafen geben. Details bleiben auch hier geheim, allerdings lässt der Flughafen durch Sprecherin Jana Hornstein wissen: „Für den Flughafen stellt die Abfertigung eines Staatsbesuches keine besondere Herausforderung dar. Bezüglich der Anforderungen an das vorzuhaltende Personal für Feuerwehr, Bodenabfertigung oder andere Bereiche ist das ebenfalls keine Besonderheit.“

Um 9.45 Uhr wird der Kanzler bei ZF erwartet. Gibt es Straßensperrungen, wenn der Kanzler vom Flughafen in Richtung Nordstadt unterwegs ist? „Es kann zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen kommen, möglicherweise auch Sperrungen“, bestätigt Göppert, verweist aber gleichzeitig darauf, dass der Verkehr auf keinen Fall über einen längeren Zeitraum zum Erliegen kommen wird. Vom Forum aus geht es für den Kanzler dann zurück zur Messe, wo der SPD-Parteitag stattfindet. „Die Polizei muss bei politischen Veranstaltungen und Staatsbesuchen natürlich immer auf Demonstrationen und Proteste vorbereitet sein“, so Göppert, „im Moment ist uns aber nichts dergleichen bekannt.“

Auch die Messe Friedrichshafen gibt sich zuversichtlich, dass die beiden großen Veranstaltungen – SPD-Landesparteitag am Vormittag und Mittag – und ZDF-Show ‚Wetten, dass...?‘ am Abend – problemlos über die Bühne gehen. „Die SPD-Mitglieder werden vormittags am Parkplatz Ost erwartet“, erläutert Messesprecherin Eleni Kugler, „Die Wetten-Dass-Besuchenden werden nachmittags auf dem P-West parken.“

Auch wenn bei beiden Veranstaltungen tausende Besucher erwartet werden, sei aufgrund der zeitlich versetzten Anreise nicht mit einem Verkehrschaos zu rechnen. „Unser Messegelände ist darauf ausgelegt, dass wir große Menschenmengen abfertigen können“, so die Sprecherin. Lediglich bei der Ein- und Ausfahrt auf die Parkplätze könne es zu Wartezeiten kommen. Es gebe allerdings eine übersichtliche Beschilderung.